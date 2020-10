L’Ajuntament de Xiva demanda l’exregidor d’Hisenda que va liquidar una empresa pública creada pel PP i investigada per corrupció

La presumpta corrupció del Partit Popular continua aflorant passat un lustre des que el partit conservador va perdre l’hegemonia en les institucions públiques valencianes. La titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Requena ha admés a tràmit la demanda que va interposar l’Ajuntament de Xiva, governat per Compromís, Esquerra Unida i Veïns Independents, contra el liquidador de Suma Chiva SA, una empresa pública urbanística investigada per presumpta corrupció i creada per l’anterior alcalde del PP, José Manuel Haro. La jutge, en un decret del 8 d’octubre passat a què ha tingut accés elDiario.es, admet a tràmit la demanda i l’abundant documentació aportada pel consistori, i substancia el procés per les regles del judici ordinari.

L’exalcalde del PP, José Manuel Haro; l’exregidor d’Urbanisme, Marcos Navarro Gil, i l’expresident de l’empresa pública Pascual Navarro Giner, figuren com a investigats pels presumptes delictes de prevaricació, falsedat i malversació de cabals públics en una causa penal que se segueix en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Requena després que Esquerra Unida ho denunciés. La fiscal de delictes econòmics es va querellar contra els tres antics edils del PP a Xiva, a qui acusa d’haver-se posat d’acord amb l’ànim de lucrar-se. “Els tres querellats eren plenament conscients que aquests pagaments fets amb fons públics no s’efectuaven en contraprestació dels serveis prestats per Suma Chiva”, diu l’escrit del ministeri fiscal.

En paral·lel, l’ajuntament –en mans de l’esquerra arran de les eleccions municipals del 2015– va posar una demanda de responsabilitat individual per incompliment dels deures com a liquidador de l’empresa pública contra David Soldevila Carrascosa, exregidor d’Hisenda de l’equip de govern del PP. Carrascosa no va aportar mai la documentació sobre la liquidació de l’empresa pública quan li ho va requerir el nou equip de govern. L’exregidor del PP es va limitar a lliurar “llibres en blanc i res que tinga a veure amb la liquidació de l’empresa pública”, segons la demanda. Carrascosa ni tan sols va sol·licitar l’informe final de liquidació a la interventora de l’ajuntament, “a qui precisament sembla ser que se la va deixar al marge”.

Suma Chiva SA, segons la demanda, “no factura res” el 2014, però en l’apartat de variació d’existències de l’empresa figuren 52.000 euros. “Desconeixem a què es refereix, ja que aquesta empresa pública ni ha produït ni produeix béns de cap mena. Ni el liquidador ha donat a l’ajuntament cap explicació del motiu per a inserir aquesta quantitat”, assenyala la demanda. El 2 de juny de 2014, el compte bancari de Suma Chiva SA tenia un saldo bancari de 52.389,42 euros. El 31 de desembre d’aquell any el saldo era de zero euros. “L’Ajuntament de Xiva desconeix el final d’aquest saldo existent el mes de juny del 2014”, abunda l’escrit de la demanda.

Una vegada cessada l’activitat de l’empresa el 31 de març de 2014, quan Carrascosa ja havia sigut nomenat liquidador, es produeix un ingrés de 76.980 euros. D’aquesta quantitat, 53.240 euros provenen d’una transferència abonada a l’empresa pública per l’Ajuntament de Xiva mateix i una altra transferència de 23.740 euros correspon a la constructora Martes 900 SL. Tenint en compte que l’empresa no tenia cap activitat, “és impossible que al desembre del 2014 no tinga ingressat res en el compte bancari”, denuncia l’actual equip de govern, que considera que l’exregidor del PP “no ha complit les seues obligacions com a liquidador de l’entitat mercantil pública” i que, per tant, ha de rectificar-se la liquidació que va presentar.

La demanda sol·licita la condemna del liquidador com a responsable per dol, culpa i negligència greu del mal ocasionat al consistori i demana una indemnització per danys i perjudicis igual al saldo desaparegut.