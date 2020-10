L’alcalde d’Oriola, que va cobrar de la sanitat pública sense anar a treballar, és copropietari d’una clínica privada

L’alcalde d’Oriola, el popular Emilio Bascuñana, conserva l’accionariat de la seua clínica privada en una urbanització de Torrevella (Alacant), però just abans de ser elegit alcalde, va col·locar la seua cunyada d’administradora mancomunada de l’empresa, segons les dades del Registre Mercantil consultades per elDiario.es. Bascuñana conserva el 25,5% del capital de Clínica La Siesta SL, una mercantil dedicada a activitats sanitàries que ha facturat 142.286 euros en l’últim exercici tancat (a penes va obtindre 6.159 euros de beneficis després d’impostos).

Bascuñana, investigat per la Fiscalia Anticorrupció per haver cobrat durant sis anys com a assessor sense anar a treballar, ha sigut un dels capdavanters de la campanya del Partit Popular contra la reversió de l’Hospital de Torrevella, en mans del Grupo Ribera Salud. L’alcalde d’Oriola va acompanyar dissabte passat la líder del PP valencià, Isabel Bonig, i el president de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón, a una concentració contra la reversió de l’hospital privat.

El primer edil d’Oriola ha mantingut la seua participació en la Clínica La Siesta SL mentre va ser assessor zombi i alcalde. El 25 de maig de 2014, un any abans de les eleccions municipals que el van convertir en alcalde de la localitat alacantina, Bascuñana va cessar en la seua empresa i va col·locar María de la Luz Soriano Zerón, la seua cunyada, com a administradora mancomunada juntament amb el seu soci, el doctor Sergio Vera Pérez, director mèdic de la clínica.

L’alcalde, segons indica la declaració de béns patrimonials i activitats depositada a l’Ajuntament d’Oriola, conserva el 25,5% del capital de l’empresa. El 2014, quan Bascuñana va col·locar-hi la seua cunyada, l’empresa va facturar 94.902 euros, menys que l’exercici anterior, en què va arribar a 114.712 euros.

Bascuñana va compartir una altra empresa dedicada al sector sanitari amb el metge Sergio Vera. Tots dos van ser administradors de Clínica La Marina SL, domiciliada en una zona comercial d’una urbanització de Sant Fulgenci (Alacant). L’empresa està desactivada i té tancada provisionalment el full registral.

L’alcalde d’Oriola, tal com va revelar aquest diari, va estar sis anys cobrant d’assessor sense anar al seu lloc de treball en la Direcció Territorial de la Conselleria de Sanitat a Alacant (entre el 2008 i el 2014). La Fiscalia d’Alacant va concloure que Bascuñana va cometre un presumpte delicte d’apropiació indeguda, després d’avaluar els informes interns de Sanitat que van confirmar que l’alcalde del PP va ser un assessor zombi. La causa l’ha assumida la Fiscalia Anticorrupció, el fiscal delegat de la qual a Alacant, Pablo Romero, va citar a declarar el 16 de juliol passat la inspectora que va dur a terme la investigació interna.