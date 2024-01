L’alcaldessa de Castelló, del PP, elimina fons per a exhumar víctimes del franquisme: “Un menyspreu a les famílies”

L’alcaldessa de Castelló, la popular Begoña Carrasco, ha eliminat de l’esborrany dels pressupostos municipals la partida destinada a l’exhumació de víctimes del franquisme. Es tracta, segons la portaveu socialista Patrícia Porta, d’un “menyspreu absolut per les famílies que només volen localitzar els seus éssers estimats i donar-los un comiat digne”. L’anterior govern municipal, sota la batuta de l’Acord de Fadrell format pel PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem, destinava cada any una partida de 30.000 euros a un conveni amb el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló (GRMHC) per a exhumar i identificar les víctimes del franquisme.

No obstant això, en l’esborrany dels pressupostos la partida ha desaparegut. El PSPV-PSOE recorda que el GRMHC és un col·lectiu, format per historiadors i activistes memorialistes, que treballa “per restaurar la dignitat i la reparació moral de les persones que van ser assassinades durant la dictadura franquista”.

L’alcaldessa del PP governa a Castelló amb Vox des de les passades eleccions municipals. El pressupost dissenyat pel PP i Vox “ens mostra el que ja ens temíem, l’eliminació dels 30.000 euros que, des de l’Acord de Fadrell, vam reservar el 2023, encara que ja teníem clar, des que Carrasco va ser investida com a alcaldessa, que deixaria de banda les famílies i els col·lectius que tant han treballat per acabar amb el dolor que va generar la dictadura”, afirma la portaveu socialista, Patrícia Porta.

“Ja teníem clar que el PP no necessitava Vox per a mostrar el poc que li interessa complir amb les pròpies lleis de memòria democràtica, com així ens han demostrat en la Diputació de Castelló, on governen en solitari”, ha afegit Porta.

El PP i Vox tenen majoria a Castelló. Els grups municipals tenen fins al pròxim 5 de gener per a presentar esmenes i el pròxim 12 de gener es reuneix la comissió plenària extraordinària per al debat i la votació. El pròxim 18 de gener, segons el calendari oficial, tindrà lloc el debat del projecte de pressupost.

La majoria del PP i el partit d’extrema dreta, previsiblement, eliminarà la partida dedicada a les exhumacions de víctimes del franquisme. En un ple celebrat el mes de setembre passat, tots dos partits van votar en contra d’una moció del PSPV-PSOE de suport a les exhumacions.

Una situació similar s’ha donat en el cas de la Diputació de Castelló, presidida per la popular Marta Barrachina, amb l’exhumació de quatre víctimes del franquisme durant la immediata postguerra les restes de les quals estan localitzades en uns terrenys agrícoles situats entre Moncofa i Nules. El GRMHC es va veure obligat a buscar finançament privat.

La portaveu socialista a l’Ajuntament de Castelló considera que la posició de Begoña Carrasco és “reprovable” pel fet de quedar actualment descendents que continuen buscant els seus éssers estimats. Patrícia Porta assegura que l’eliminació de la partida pressupostària és una “falta de respecte a les famílies”. “Ací no es tracta de revenja, sinó d’humanitat”, conclou.