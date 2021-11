L’assegurança es nega a pagar la defensa del ionqui dels diners, perquè “ha reconegut la seua participació” en la trama de Taula

L’assegurança de l’empresa pública de la Diputació de València, epicentre del cas Taula, ha declinat pagar la defensa jurídica de Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners. Benavent ha modificat la seua estratègia de col·laboració amb la Fiscalia Anticorrupció després del canvi d’advocat, però la seua confessió inicial dels fets ha donat peu a l’empresa asseguradora a escapolir-se de pagar la defensa. Imelsa, la mercantil pública de la institució provincial (actualment anomenada Divalterra i en procés de liquidació) tenia contractada l’assegurança de responsabilitat civil per als seus alts càrrecs amb la firma Chubb European Group SE. L’asseguradora, no obstant això, rebutja pagar la pòlissa escudant-se en la participació confessa del ionqui dels diners en la trama de corrupció que investiga el Jutjat d’Instrucció número 18 de València.

Així doncs, “Benavent, en la seua condició de gerent d’Imelsa (...) ha reconegut expressament i així consta en les actuacions judicials els fets delictius i participació activa en aquests davant la Guàrdia Civil i davant el Jutjat”, segons diu la documentació a què ha tingut accés elDiario.es. A més, l’asseguradora també destaca que en els escrits d’acusació de la Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat en diverses peces separades del cas Taula l’aplicació de l’atenuant per reconeixement dels presumptes delictes pels quals està processat.

La pòlissa subscrita per la Diputació de València amb l’asseguradora, segons fonts coneixedores del contracte, avança els fons per a la defensa jurídica de l’acusat (encara que, en cas de condemna, l’interessat ha de tornar els fons). La firma recorda que, segons la llei de contracte d’assegurança, “en el cas que el sinistre haja sigut causat per mala fe de l’assegurat, no procedirà l’activació de la cobertura de l’assegurança de responsabilitat civil”. La mateixa pòlissa subscrita amb la institució provincial desvincula l’asseguradora del pagament dels serveis jurídics en cas que s’haja produït “qualsevol acte o omissió en què haja intervingut mala fe o dol de l’assegurat”.

La firma d’assegurances ha repassat el sumari del cas Taula i reprodueix les declaracions de Marcos Benavent davant els investigadors de la presumpta trama corrupta. El ionqui dels diners va reconéixer davant la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que la presumpta banda corrupta liderada per l’expresident de la Diputació de València Alfonso Rus se saltava a la torera la normativa interna de l’empresa pública per a les contractacions irregulars. Benavent va declarar que les contractacions “responien a favors” per a terceres persones.

L’asseguradora també destaca que el ionqui dels diners, en el marc de la peça separada J, va reconéixer que usava la firma Temática Events per a “despeses electorals no declarades” del PP de València. “Un dels mètodes emprats per a distraure els diners públics de la seua finalitat era unflar la facturació real i posteriorment incorporar el sobrecost als interessos personals i particulars”, diu l’escrit d’acusació d’Anticorrupció reproduït per l’empresa d’assegurances.

En la peça separada E sobre els contractes amb l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de València, el ionqui dels diners també va confessar que recaptava comissions a empreses constructores. Els investigadors compten, a més, amb els àudios explosius que va gravar clandestinament Benavent a la regidora de Cultura llavors, María José Alcón. No obstant això, en la seua última declaració davant el jutge, el ionqui dels diners va afirmat que va manipular els àudios i que fins i tot va induir els seus interlocutors.

L’asseguradora també incideix en les confessions de Benavent en les peces separades B i F, relatives als treballadors zombis d’Imelsa. La seua declaració va servir als encarregats de les perquisicions “no sols per a avançar en la investigació, sinó assenyalar com a gerent les contractacions fraudulentes, malgrat l’existència immaculada dels expedients de contractació”, segons indica l’escrit d’acusació del Ministeri Públic que reprodueix l’asseguradora i del qual destaca l’atenuant per penediment.

En la peça D del Call Center, l’escrit d’acusació del fiscal anticorrupció destaca que per a la investigació han sigut “determinant i activa” la declaració prestada per Benavent, que “va confessar els fets davant la Guàrdia Civil”.

El ionqui dels diners va canviar sobtadament d’advocat i, després d’això, la seua estratègia de col·laboració amb Anticorrupció va fer un gir de 180 graus. En la seua última declaració va posar en qüestió els àudios que va aportar el seu sogre Mariano López (també investigat en la peça del Call Center) i va arremetre també contra el registre del seu lletrat anterior, en què l’UCO va confiscar la documentació clau que va donar peu a iniciar la investigació del cas Erial que afecta de ple l’exministre Eduardo Zaplana. En la seua última versió, Benavent es va autoinculpar d’haver manipulat els àudios i va demanar que s’anul·laren.

La Fiscalia Anticorrupció, no obstant això, ha trobat indicis sòlids tant en el cas Taula com en el cas Erial que apuntalen l’acusació.