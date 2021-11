L’Assemblea Feminista de València encara el primer dels huit judicis per la ‘llei mordassa’

L’Assemblea Feminista de València s’enfronta a multes per valor d’11.000 euros en multes per les jornades de vaga del 8 de març del 2018 i el 2019. Dels judicis celebrats l’any passat, tan sols el primer va tindre una resolució favorable a les activistes, amb una sentència que reconeixia la “parcialitat” de l’atestat policial, segons ha informat l’Assemblea. La segona tanda de judicis es produeix després del rebuig a les al·legacions contra les multes, que ha esgotat la via administrativa.

Un grup d’activistes s’ha concentrat dimecres a l’entrada de la Ciutat de la Justícia. Els judicis, assenyalen en un comunicat, “no són només per les multes, sinó que és el resultat de l’opressió que viu tot el moviment feminista quan alça la veu”. Les activistes consideren que es tracta de multes “totalment aleatòries”, perquè els agents de policia van identificar moltes dones que simplement participaven en les accions pròpies d’una jornada de vaga i, mesos després, els va arribar la notificació de la sanció.

L’advocada de les activistes, Maria Josep Martínez, ha lamentat que el jutge “no ha deixat pràcticament ni exposar ni preguntar”. “A més d’interrompre’ns constantment”, ha afegit. La lletrada argumenta que no hi ha elements probatoris que justifiquen la multa. “Hem centrat la defensa en la vulneració de la presumpció d’innocència, perquè no hi ha proves suficients. De fet, hi ha contradiccions entre l’acta de denúncia i la de ratificació, ja que en la primera es diu que els pretesos actes que van alterar la seguretat ciutadana van tindre lloc en les vies del tramvia, mentre que en la segona es diu que van tindre lloc en el metro, cosa que genera confusió amb la introducció d’elements contradictoris”, ha explicat l’advocada.

“No se sap quant va durar el tall de les vies i no hi ha cap informe de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana que evidencie que hi haguera afectació en les vies del tramvia. Ocupar les vies o sancionar per una alteració greu de l’ordre que afecte la seguretat ciutadana és molt diferent, perquè no s’acredita aquest aspecte”, ha afegit.

Una portaveu de l’Assemblea Feminista de València ha demanat la derogació de la ‘llei mordassa’ i ha criticat l’actuació de la Delegació del Govern “en mans del PSOE”. També ha exigit l’absolució de les huit activistes encausades en aquesta nova ronda de judicis, així com la devolució dels quasi 7.000 euros “expropiats”.