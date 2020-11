L'Audiència Nacional condemna a 15 anys de presó els capitostos de la Gürtel i a sis anys l'exdirector de Canal 9 per la visita del Papa

L'Audiència Nacional condemna els capitostos de la trama Gürtel que van organitzar la visita del Papa a València amb penes de fins a 15 anys de presó. L'alt tribunal certifica les condemnes a 19 dels 23 acusats per l'adjudicació il·legal a la trama de Francisco Correa del contracte de subministrament de pantalles, so i megafonia per a la visita del papa Benet XVI a València amb motiu de la V Trobada de la Família, celebrada a València els dies 7, 8 i 9 de juliol de l'any 2006.

Els magistrats de la secció segona de la sala Penal condemnen en aquesta peça del denominat 'cas Gürtel' a 13 anys i 7 mesos de presó el líder de la Gürtel, Francisco Correa; a 15 anys i 5 mesos la seua mà dreta, Pablo Crespo; a 6 anys i 9 mesos el seu col·laborador Álvaro Pérez 'El Bigotes' i l'exdirector de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno, i a 11 anys i 7 mesos el vicepresident de Teconsa José Luis Martínez Parra.

La resta d'acusats han sigut condemnats a penes que van des dels vuit mesos de presó -cas de Jacobo Gordon- als tres anys de Francisco Javier Arnuncio Perugio. En el cas de Ramón Blanco Balín ha sigut condemnat a 1 any i mig de presó. Per contra, la Sala absol dues acusades per a les quals la Fiscalia Anticorrupció va retirar l'acusació en el judici, Noemí Márquez i Alexandra Andrea Benesovsky, mentre que altres dos processats van morir, Juan Cotino i Luis Sabater Balaguer, per la qual cosa va quedar extingida la seua responsabilitat penal.

L'Audiència considera provat que va haver-hi una adjudicació directa per part del director general d'RTVV a favor de l'empresa interposada per la trama Gürtel Correa, Teconsa, del contracte de subministrament de pantalles, so i megafonia per a la visita del Papa a València al juliol de 2006 amb clara finalitat d'enriquiment il·lícit pel sobrecost de l'import pagat (3.205.375,11 euros).

El contracte es va signar per un preu excessiu a l'elaboració formal de l'expedient administratiu, amb la col·laboració dels empleats públics d'RTVV, i es van antedatar els tràmits essencials amb la finalitat de dotar d'aparença de legalitat i incorrent en successives infraccions de la normativa administrativa.