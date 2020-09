L'Audiència de València tomba les pretensions de Zaplana de ser investigat i jutjat en l'Audiència Nacional

L'Audiència Provincial de València ha desestimat el recurs d'apel·lació presentat per l'expresident de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, en el qual demanava que el cas Erial s'instruïsca en l'Audiència Nacional. Amb aquest recurs, el també exministre pretenia apartar del cas a la jutgessa instructora que el va enviar a presó perquè recaiguera a Madrid la investigació per presumpta corrupció de Zaplana.

En el recurs d'apel·lació, avançat per OKDiario, la defensa de Zaplana argumenta que "els fets objecte de les presents diligències, en la seua arrel, han tingut lloc fora del territori nacional", per la qual cosa sol·licitava la inhibició del tribunal valencià en favor dels Jutjats Centrals penals o l'Audiència Nacional.

En la resolució, a la qual ha tingut accés eldiario.es, l'Audiència de València s'alinea amb la Fiscalia i la magistrada instructora assenyalant en un primer punt que el recurs es va presentar fora de termini, ja que el cas es troba en període d'instrucció.

L'escrit apunta que "cap dels fets objecte d'investigació queda dins del catàleg de delictes la competència dels quals ve atribuïda a l'Audiència Nacional". Finalment, el tribunal apunta que totes les accions han sigut realitzades "no ja només a Espanya, sinó en i des de València". I això que, afig, "per a assegurar els fruits de les il·lícites actuacions objecte d'investigació -dit siga això sense ànim de prejutjar-, s'hagueren valgut els investigats i les societats per ells creades d'altres persones físiques i/o jurídiques situades a l'estranger i manejaren comptes d'entitats bancàries de paradisos fiscals".