L’empresa municipal de Xiva investigada per corrupció va facturar a una consultora d’una regidora del PP a Massamagrell

Dos municipis valencians, Xiva i Massamagrell, van estar misteriosament germanats quan estaven governats per alcaldes del PP molt pròxims a Alfonso Rus, expresident de la Diputació de València i el principal investigat en el cas Taula. L’empresa pública Suma Chiva SA, creada per l’anterior alcalde del PP i investigada per presumpta corrupció, va facturar a la consultora d’una regidora del Partit Popular a Massamagrell, segons la documentació a què ha tingut accés elDiario.es. El titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Requena, que investiga el presumpte saqueig de la mercantil pública, manté imputat l’exalcalde de Xiva, José Manuel Haro, pels presumptes delictes de prevaricació, falsedat i malversació de cabals públics, arran d’una denúncia d’Esquerra Unida.

L’Ajuntament de Xiva, en mans de l’esquerra des de les eleccions municipals del 2015, ha demandat David Soldevilla, el exregidor d’Hisenda del PP que va liquidar l’empresa. La demanda s’ha admés a tràmit, tal com va informar aquest diari. El liquidador de l’empresa pública, segons la demanda, va ocultar la documentació al nou equip de govern, que va sospitar de les presumptes irregularitats quan va comprovar que el saldo del compte bancari de Suma Chiva SA s’havia evaporat.

Soldevilla va lliurar el 5 d’agost de 2015, com a “responsable de la custòdia de la documentació” de Suma Chiva SA, una relació de caixes i arxivadors amb diversa documentació. El document, signat pel liquidador i per la secretària de l’ajuntament, reflecteix que en la primera caixa de documents que va entregar figuren dues factures de Senent Consultores SL, una empresa administrada per María José Senent Bailach, aquells dies regidora del PP a Massamagrell.

L’exregidora és cosina de l’exalcalde de Massamagrell Miguel Bailach, investigat en el cas Taula. La família Senent ha estat tradicionalment vinculada al partit. El que va ser cap de llista del PP en la localitat de la comarca de l’Horta Nord, el difunt Enrique Senent, era cosí de Silvestre Senent, expresident del PP a València. Senent Consultores SL, creada el 2006, està administrada per María José Senent Bailach i per la seua germana Carolina.

Les factures, de les quals es desconeix l’import, corresponen a diverses gestions dutes a terme per la consultora a l’empresa pública municipal. Els comptes anuals depositats per Suma Chiva SA, consultats per aquest diari en el Registre Mercantil, confirmen que Carolina Senent Bailach, germana de la regidora del PP a Massamagrell, va ser l’encarregada de depositar els balanços i la memòria anual de la mercantil pública de Xiva.

Haro i Bailach eren tots dos alcaldes i diputats provincials pròxims a Alfonso Rus, llavors president de la Diputació de València i pretés cap d’una presumpta banda corrupta. L’exalcalde de Massamagrell es va salvar de les porgues del PP en la institució provincial arran de l’esclat del cas Taula. Bailach, president i portaveu del PP a Massamagrell, figura com a investigat en la causa per la presumpta facturació falsa a Imelsa, l’empresa pública epicentre del saqueig i capitanejada per Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners.

La germana de l’exalcalde de Xiva, Susana Haro Gil, va obtindre el mateix any en què la consultora de Senent factura a Suma Chiva SA la plaça d’auxiliar a la biblioteca municipal de Massamagrell “pel d’haver superat el procediment selectiu oposició”, segons l’edicte de l’alcalde llavors Miguel Bailach. La dona ha sigut edil i tinenta d’alcalde a Chiva.

El titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Requena investiga el presumpte saqueig de l’empresa pública municipal de Xiva. L’exalcalde del PP, José Manuel Haro; l’exregidor d’Urbanisme, Marcos Navarro Gil, i l’exgerent de l’empresa pública Pascual Navarro Giner, figuren com a investigats pels presumptes delictes de prevaricació, falsedat i malversació de cabals públics.