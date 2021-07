L’empresari investigat en el cas Azud accepta sis mesos de presó per frau fiscal en un projecte urbanístic a la Vila Joiosa

L’empresari Jaime Febrer, un dels principals protagonistes del cas Azud ha abandonat dimarts per unes hores el centre penitenciari Antonio Asunción de Picassent (l’Horta Sud), on roman des de fa un parell de mesos en presó provisional, per asseure’s en el banc dels acusats per una altra causa que tenia pendent. Febrer, la codefensa del qual en el cas Azud de presumpta corrupció urbanística exerceix el penalista i portaveu socialista en les Corts Valencianes, Manolo Mata, ha pactat una pena de sis mesos de presó, a més d’una multa de 5.400 euros, i ha reconegut el frau fiscal.

La causa s’ha arxivat per a un dels 10 acusats després d’un informe forense que ha determinat que no estava capacitat per a prendre decisions en el moment dels fets pel fet de patir un trastorn psíquic. La Fiscalia sol·licitava inicialment per a l’empresari una pena de tres anys de presó per un delicte contra la Hisenda pública en grau de temptativa i una multa de 10.800 euros. Tanmateix, la defensa de Febrer, que en aquesta causa exerceix el lletrat Javier Boix, ha aconseguit un pacte de conformitat pel qual accepta la meitat de la multa i sis mesos de presó.

L’empresari empresonat es va especialitzar en projectes urbanístics en què utilitzava la seua firma Construcciones Valencia Constitución SL per a participar en societats constituïdes amb altres promotors immobiliaris. Una d’aquestes empreses, L’Illa de Naxos SL, va sol·licitar “indegudament” una quota a retornar en l’impost de l’IVA de l’exercici del 2007 superior en 256.000 euros a la que correspondria si no haguera consignat en la declaració de l’impost com a IVA suportat l’import derivat de quatre factures per import de 464.000 euros cadascuna, segons la secció de delictes econòmics i contra la corrupció del ministeri públic.

La firma, el consell d’administració de la qual estava format per Murcia Puchades SL, Construcciones Valencia Constitución SL i Calviga SA, era l’agent urbanitzador del pla d’actuació integral (PAI) PP-30 i PP-31 del Toll, adjudicat per l’Ajuntament de la Vila Joiosa. Un sector en què Joaquín Barceló Pachano, presumpte testaferro de l’exministre Eduardo Zaplana, també mantenia la condició d’agent urbanitzador, encara que el consistori li la va retirar fa poc i va subhastar les finques, sense que ningú licitara.

L’Illa de Naxos SL tenia subscrit un contracte de prestació de serveis amb Fersa Consultora de Servicios SL. En el quart trimestre, segons la fiscal, els acusats van sol·licitar un import a retornar de 495.846,70 euros, que no es va materialitzar per l’Administració a conseqüència de les actuacions de la inspecció. Hisenda va detectar quatre factures per import de 464.000 euros cadascuna, tres emeses per Fersa Consultora de Servicios SL i una per Construcciones Valencia Constitución SL, la mercantil de Febrer que mantenia inversions fins i tot en la Riviera Maya.

La factura de la firma de l’imputat en el cas Azud portava engrapada una còpia d’una altra emesa per Fersa Consultora de Servicios SL per import idèntic. Així doncs, la consultora va reflectir serveis que “ja s’havien facturat per les empreses que formen el consell d’administració de L’Illa de Naxos” i, a més, mancava de la infraestructura necessària per a la realització de les faenes sense que conste que tinguera cap treballador donat d’alta en la Seguretat Social.

Els fons es van transferir a firmes dedicades a la llanterneria i al comerç a l’engròs de pells i cuirs. “Totes aquestes empreses no han fet declaracions de l’impost sobre societats, no han depositat comptes anuals i presenten declaracions d’IVA negatives, i els representants de les quals treien els diners ingressats en els seus comptes, els tornaven als representants de L’Illa de Naxos SL, i es quedava l’import pactat per la seua gestió”, afirma la Fiscalia.

A dos acusats més en aquesta causa se’ls sol·licitava la mateixa pena, mentre que per a la resta el ministeri públic requeria en el seu escrit de qualificació provisional cinc mesos de presó i una multa de 4.500 euros. Febrer i dos acusats més han acceptat sis mesos i un dia de presó i la resta, tres mesos de presó i una multa. En el pacte de conformitat s’ha tingut en compte el reconeixement dels fets i dilacions indegudes en la causa.

Després de la vista oral, celebrada davant el Jutjat Penal número 7 de València, l’empresari ha tornat, escortat per dos agents de la Policia Nacional, a la seua cel·la a la presó de Picassent. El seu company de cel·la, l’ex-sotsdelegat del Govern a València Rafael Rubio, ha sigut posat dimarts en llibertat mentre Febrer assistia al judici.