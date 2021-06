L’exconseller Rafael Blasco afronta amb cara de pomes agres el seu tercer judici per corrupció

La defensa de l’exconseller Rafael Blasco ha decidit enfrontar-se en solitari a l’acusació en el seu tercer judici per corrupció, desmarcant-se dels pactes de conformitat aconseguits per la Fiscalia Anticorrupció amb la resta dels acusats. Blasco, condemnat dues vegades (l’última amb un pacte polèmic amb la Fiscalia Anticorrupció) en el marc del cas Cooperació, s’ha tornat a asseure dilluns en el banc dels acusats davant la secció tercera de l’Audiència Provincial de València que jutja la peça cinquena de la causa, corresponent als contractes informàtics que la Conselleria d’Immigració i Solidaritat va adjudicar a dues multinacionals que després van subcontractar les faenes a les firmes pantalla del presumpte testaferro de l’exconseller, l’empresari Augusto César Tauroni.

Fujitsu España Services SAU i Indra Sistemas SA, les dues firmes acusades com a partícips a títol lucratiu, han abonat les responsabilitats civils sol·licitades, que ascendeixen a 272.000 euros.

Javier Murcia, l’ex-cap d’Informàtica de la conselleria, per part seua, ha pactat un any de presó i dos d’inhabilitació per a ocupació o càrrec públic i acompliment de càrrecs de prefectura en qualsevol entitat pública, a més del pagament proporcional de les costes processals, com a autor d’un delicte continuat de prevaricació administrativa en concurs medial amb frau administratiu.

La sessió anterior de la vista oral es va haver de suspendre a conseqüència del desmai i infart posterior del funcionari, que hagué de ser atés pels serveis mèdics i traslladat en ambulància a un hospital (l’home ha agraït a la presidenta del tribunal i al personal sanitari que el va atendre la seua ràpida actuació: “Va ser vital, perquè potser jo hui no estava ací”, ha dit emocionat). El lletrat de l’acusació popular, exercida per la Coordinadora Valenciana d’ONGD, s’ha adherit al pacte per una “qüestió fonamentalment humanitària”.

D’altra banda, la secretària general administrativa llavors de la conselleria, Agustina Sanjuán, i l’empresari Augusto César Tauroni també han aconseguit un “preacord” de conformitat parcial amb el ministeri fiscal en termes similars al de Javier Murcia, segons fonts jurídiques.

Així doncs, l’exconseller del PP es queda amb cara de pomes agres davant la sol·licitud de pena per part d’Anticorrupció de dos anys i huit mesos de presó, multa de 400.000 euros i inhabilitació especial per a l’exercici d’ocupació o càrrec públic durant una dècada com a presumpte autor d’un delicte continuat de tràfic d’influències en concurs ideal amb prevaricació administrativa i frau a l’Administració.

L’advocat de l’expolític del PP, el penalista Javier Boix, ha demanat la nul·litat de la interlocutòria del Jutjat d’Instrucció número 21 de València que va incoar aquesta peça separada pel fet de considerar que es tracta d’una investigació prospectiva. El representant del ministeri fiscal, Jesús Carrasco, ha rebutjat que en l’entrada i l’escorcoll de les empreses es buscara pescar documentació i s’ha referit a la “documentació ingent” que continua “dormint el somni dels justos, tenint en compte del temps transcorregut”. Carrasco ha al·ludit a la “substanciosa i llarga instrucció” del procediment.

El lletrat de l’Advocacia de la Generalitat Valenciana, que exerceix l’acusació particular, afirma que en cap moment hi hagué vulneració constitucional, un argument que ha représ l’advocat de la Coordinadora Valenciana d’ONGD. “Parlem d’una única trama i de la vinculació de Blasco amb Tauroni per a aconseguir contractacions públiques”, afirma el lletrat, que adverteix que la jutgessa instructora “no té una bola de vidre” que li permeta saber quina documentació pot tindre a veure o no amb els fets investigats.

Una de les peces clau de la trama continua a Bolívia

La suspensió de la vista anterior va suposar trastocar el calendari del judici, del qual Javier Murcia ha sigut exclòs d’assistir per motius de salut. Així doncs, el pròxim 9 de juliol es practicarà la prova testifical, el 18 desfilaran una desena de testimonis i el 20 declararan els tres acusats, segons han acordat les parts i el tribunal.

Un dels testimonis, l’empresari Adolfo Soler Sempere, continua fugit a Bolívia. Soler ha enviat un escrit en què dona compte del seu presumpte estat de salut delicat, que al·ludeix a un “problema ocular”. L’empresari, una de les peces clau de la trama, va fugir d’Espanya el 27 de juny de 2011, en plena tempesta mediàtica per l’adjudicació irregular de l’hospital d’Haití, i des d’aquesta data no se li ha tornat a veure el pèl. El seu interrogatori com a imputat en fase d’instrucció es va haver de fer a través de videoconferència.