L’Hospital General de València ha pagat 96 milions d’euros en productes farmacèutics i sanitaris sense l’aprovació del Consell de Govern

El Consorci de l’Hospital General Universitari de València (CHGUV) ha obtingut una opinió desfavorable en la fiscalització de la contractació que analitza l’informe de la Sindicatura de Comptes publicat dimarts. L’organisme fiscalitzador ha detectat “importants febleses de control intern i incompliments de la normativa aplicable” i “elements significatius de risc en l’avaluació” de la seua activitat contractual. A més, el centre hospitalari arrossega des de fa més d’una dècada reclamacions i contenciosos amb una empresa investigada pel Jutjat d’Instrucció número 6 de València en el marc de la presumpta trama de corrupció de l’exdirector gerent Sergio Blasco, nebot de l’exconseller Rafael Blasco.

Així doncs, l’informe revela que CHGUV ha tramitat 25 expedients d’enriquiment injust per un import total de 124 milions d’euros, que correspon majoritàriament a compres de productes farmacèutics. 22 d’aquests expedients, per un valor de 96 milions, s’han comptabilitzat en el compte de l’exercici 2019 “sense comptar amb l’aprovació prèvia pel Consell de Govern”. Aquesta modalitat de “comandes directes” es du a terme en gran part mitjançant “fraccionament indegut”, la qual cosa comporta una “infracció del principi de publicitat”. La Sindicatura ha localitzat uns quants expedients de contractació amb possibles causes de nul·litat administrativa.

El rastre del cas Osvaldos

L’informe repassa també l’adjudicació a l’empresa Out-Log SL de la gestió logística de l’hospital, el contracte més gran que va obtindre la presumpta trama capitanejada per l’exgerent del CHGUV, Sergio Blasco, i que va desencadenar la denominada operació Osvaldos. El contracte, signat el 2007, ha tingut una duració de 12 anys. La societat, que va facturar quantitats superiors a les previstes en l’oferta, ha sigut condemnada a tornar 876.000 euros a l’hospital, tal com va informar aquest diari. L’adjudicatària va recórrer contra la sentència davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

L’última pròrroga, signada l’any passat per un import de 996.738 euros, “incompleix els principis de contractació pública”, ja que ha superat el termini màxim establit per la normativa contractual (sis anys), “per la qual cosa hauria d’haver-se previst una nova licitació abans de finalitzar el contracte”. A pesar que l’òrgan competent per a aprovar una pròrroga és el Consell de Govern, la van signar el director gerent i el director econòmic financer, “i aquest fet és una possible causa de nul·litat contractual”. Enguany, el CHGUV ha formalitzat una segona pròrroga per un import de 689.735 euros que “incorre en el mateix defecte”.

Out-Log SL va presentar una demanda davant la jurisdicció contenciosa administrativa que reclama 426.711 euros per la revisió de preus (el CHGUV estava disposat a efectuar un abonament per una quantia molt més baixa, 83.321 euros). Així doncs, un informe d’una tècnica del departament de contractació proposa el pagament de 422.874 euros per a resoldre el procediment judicial, un import que va ser finalment pagat a l’empresa. La Sindicatura considera que, davant un pagament d’aquest calibre, el Consell de Govern “degué exigir prèviament els informes jurídics i econòmics pertinents i prou motivats i ratificar si escau les decisions adoptades”.

Una altra empresa de la presumpta trama investigada en el cas Osvaldos (Mantenimientos Integrales Turia SL) ha dut a terme les obres de reforma de l’espai per a consultes d’al·lergologia, per un import de 32.333,25 euros. Miguel Sanfélix, el propietari d’Out-Log SL, ha aconseguit enguany dos contractes de la Conselleria de Sanitat, en ple confinament i mitjançant un procediment negociat sense publicitat, per al subministrament i el repartiment de màscares i equips de protecció en residències sociosanitàries dependents de la Generalitat, per un valor de 358.000 euros. Sanfélix va obtindre tots dos contractes amb la seua empresa Kanbanlog SL, que també figura en la investigació judicial del cas Osvaldos.