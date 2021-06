L’IVAM espera una sentència ferma per afegir la coautora de les obres d’Antonio de Felipe adquirides per Camps

Les set obres de l’artista Antonio de Felipe (València, 1965) que va adquirir la Generalitat Valenciana el 2003, sota la presidència de Francisco Camps, continuen figurant en el fons de l’IVAM únicament a nom seu. El museu, segons ha confirmat aquest diari, espera que hi haja una sentència ferma per afegir el nom de l’artista japonesa Fumiko Negishi (Tòquio, 1970), arran de la sentència de l’Audiència Provincial de Madrid que reconeix la coautoria de les obres.

L’artista valencià ha de comunicar als compradors dels seus quadres la coautoria de Negishi, a més d’emetre un certificat que aclarisca l’autoria que se’ls havia amagat. Fonts de l’IVAM afirmen que no han rebut cap notificació i que esperen que hi haja una sentència ferma, en cas que l’artista recórrega contra la sentència.

De Felipe va tindre l’apadrinament dels governs autonòmics del PP. L’executiu autonòmic de Francisco Camps, acabat d’estrenar, va adquirir una sèrie de dotze retrats de Marilyn Monroe per 132.000 euros que ara formen part dels fons de l’IVAM i que es detallen en la sentència. L’associació de galeristes de la Comunitat Valenciana va subratllar que l’obra “voreja la neciesa” i la va titlar de “còpia passada de moda de l’estil pop”.

Els socialistes valencians, en l’oposició en aquella època, van denunciar la irregularitat de l’adquisició (el Consell Rector de l’IVAM, llavors dirigit per Kosme de Barañano, no va ser informat de l’adquisició) i es van preguntar “per què a Camps li interessa tant revalorar l’obra d’aquest pintor” i si tenia alguna obra de l’artista en la seua col·lecció particular.

A cegues, van endevinar la tecla. Casualment, arran d’una entrevista a l’expresident valencià en la revista Telva, es va destapar que Camps tenia una obra de l’artista que decorava el seu domicili, concretament un retrat d’Audrey Hepburn.

Amb la directora que va substituir Kosme de Barañano al capdavant de l’IVAM, Consuelo Císcar, l’artista valencià també va mantindre una relació excel·lent. Fins i tot comercial. Tal com va destapar el documental El clan Blasco de la cadena autonòmica À Punt, Císcar tenia dos retrats signats per Antonio de Felipe a la casa de la Barraca d’Aigües Vives d’Alzira, una de les propietats que la família ha hagut de lliurar a la justícia arran de la condemna de l’exconseller Rafael Blasco en el cas Cooperació.

Císcar està processada en el cas IVAM, per haver apadrinat la carrera artística del seu fill amb fons públics del museu, entre altres assumptes. La Fiscalia Anticorrupció sol·licita per a l’exdirectora de la institució artística 12 anys de presó pels presumptes delictes de malversació, suborn i prevaricació.

A més dels retrats adquirits per la Generalitat Valenciana, diverses obres de l’artista estan en museus i col·leccions públics valencians: des de l’Ajuntament de València a Mislata o Burjassot. De Felipe també va exposar el 2003 a la Sala Parpalló del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (Muvim).