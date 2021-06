El laboratori Fisabio demana ajuda per a localitzar a descendents d’exhumats en fosses franquistes de Castelló

El Grup per la revolta de la Memòria Històrica de Castelló (GRMHC), juntament amb el laboratori Fisabio, encarregat de les proves d’ADN de les víctimes de la repressió franquista enterrades en fosses comunes, ha llançat una petició pública d’ajuda per a localitzar a descendents de republicans exhumats en el cementeri civil de la capital de la Plana. Fins a 14 víctimes han sigut desenterrades de la fossa, però el GRMHC i Fisabio no han pogut localitzar els seus descendents per prendre les mostres que permeten encreuar les dades genètiques (la llista de les víctimes figura al final d’aquesta informació).

La Fundació Fisabio és l’encarregada dels treballs genètics de les fosses que s’exhumen en territori valencià, mitjançant una tècnica nova, la seqüenciació massiva. A diferència d’altres fosses com les de Paterna (València), que poden tindre uns quants metres de profunditat i acollir molts cossos, les del cementeri civil de Castelló són més reduïdes.

Les faenes d’exhumació de la fossa del cementeri civil de Castelló, finançada per la Generalitat Valenciana, van permetre localitzar el cos del practicant Casimiro Isidro Beltrán, alcalde de Llucena per Izquierda Republicana afusellat el 16 de març de 1939 i que va ser, probablement, el primer assassinat inhumat en la fossa del cementeri el 1939.

Una altra exhumació es va centrar en el mateix cementeri en una rasa de la fila quatre amb un total de 39 víctimes, la majoria oriündes d’Alcalà de Xivert, un municipi de la comarca del Baix Maestrat que va patir l’assassinat de l’11% de la seua població en la fosca postguerra franquista.

A més, el GRMHC prepara el projecte per a la pròxima campanya d’exhumacions, amb finançament de l’Ajuntament de Castelló, que previsiblement s’iniciarà el mes d’octubre vinent. L’activa associació ha pogut localitzar més de la meitat dels descendents de les víctimes de la pròxima exhumació, que han demanat recuperar els ossos dels seus éssers estimats, però encara queden famílies per contactar (els possibles descendents poden escriure al correu electrònic del GRMHC: memoriac@memoriacastello.cat). Es tracta d’una desena de republicans oriünds de municipis castellonencs com Sogorb, Alcalà de Xivert o Almassora.

Represaliats exhumats en 2020 amb familiars sense localitzar

Agustín Martín Mateu (les Useres)

José Tormo Granell (l’Alcora)

Ramón Aicart Andrés (l’Alcora)

Clemente García Beltrán (Sant Mateu)

Eduardo Pallarés Barrachina (Sant Joan de Moró)

Salvador Peris Llorens (Onda)

Antonio Insa Bodi (Onda)

Bautista Palatsí Montull (La Salzadella)

Luis Picó Salván (Sogorb)

Antonio Roca Tena (Benicàssim)

Manuel Agustí Claramonte (Almassora)

Bienvenido Puerto Monferrer (Toga)

José Serrano Galmes (Castelló)

José Barreda Pitarch (Castelló)

Localització de familiars per a la pròxima campanya d’exhumació:

Bautista Aicart Pruñonosa (Santa Magdalena de Polpis)

Domingo Marín Bou (Santa Magdalena de Polpis)

Juan Manuel Masip Ayza (Benicarló)

Julio Bolumar Vallés (Sogorb)

Simeón Sellés Denta (Sogorb)

Joaquín Vinuesa Sorlí (Alcalà de Xivert )

Joaquín Sospedra Bas (Alcalà de Xivert )

Antonio Segarra Pitarch (la Jana)

Manuel Zaragozá Ibáñez (Almassora)

Joaquín Rovira Cervera (Almassora)