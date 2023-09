Les defenses dels agressors ultres del 9 d’Octubre rebenten a última hora el pacte mentre el jutge demana “serietat”

Era un pacte contranatura –salvant les distàncies, com el de Ribbentrop i Mólotov entre l’Alemanya nazi i la Unió Soviètica– però estava molt avançat. Alguns dels advocats dels neonazis acusats de les salvatges agressions del 9 d’Octubre del 2017 han rebentat a última hora el pacte de conformitat cuinat aquesta última setmana amb la Fiscalia i les acusacions per a enuig del president del tribunal de la secció primera de l’Audiència Provincial de València, que ha demanat a les defenses “una mica de serietat” abans de suspendre la vista i convocar les parts per al pròxim 4 de març de 2024.

El pacte incloïa penes d’un any i quatre mesos de presó, a més d’una responsabilitat civil de 1.700 euros (ja abonada) i el pagament de les costes processals per a 25 dels 28 acusats. Altres dos acusats, entre ells l’exlíder de Yomus Vicente Javier Estruch Cortés, àlies L’Alfarrasí, acceptaven una pena d’un any i set mesos de presó. L’únic que no ha acceptat el pacte ha sigut el comunicador faller José Antonio García Herrero.

La negociació entre les parts, coordinada pel lletrat de les defenses Vicente Boluda, s’havia reactivat la setmana passada, tal com va informar elDiario.es. “Hi havia unes converses i un escrit molt avançat”, va afirmar la fiscal de delictes d’odi, Susana Gisbert, després de la suspensió de la sessió. De fet, la vista de dilluns estava convocada exclusivament a l’efecte d’un possible acord de conformitat entre les parts.

La secció primera de l’Audiència Provincial de València va arrancar la sessió a les 10 del matí. No obstant això, no va ser fins a tres hores més tard que es va reprendre (cosa habitual en negociacions d’aquest calibre amb 28 acusats i múltiples acusacions, tant particulars com populars).

El lletrat de José Antonio García Herrero va exposar el seu argumentari, assegurant que el seu client havia patit una pretesa vulneració dels seus drets fonamentals i al·legant que en la tradicional manifestació progressista de la vesprada del 9 d’Octubre va haver-hi “crits d’enaltiment d’una organització terrorista com Terra Lliure”, dissolta oficialment el 1995.

Després de la intervenció d’aquesta defensa, un altre lletrat va dir que les penes d’allunyament previstes en el pacte de conformitat suposaven “pràcticament el desterrament dels acusats de la ciutat de València”. En aquest moment, el president del tribunal va començar a perdre la paciència. El desacord sobtat venia per l’allunyament de 300 metres, tant de les víctimes de les agressions com de les seus de les entitats que organitzen cada any la marxa, enquadrades en la Comissió 9 d’Octubre. “Això ha fet enfadar-se, amb raó al meu entendre, el president [de la Sala]”, va relatar la fiscal.

La paciència del magistrat, que havia concedit una pausa suplementària de 20 minuts després de l’inici de la vista, es va esgotar abruptament. El jutge va demanar una “mica de serietat” a les defenses i va convocar una nova vista per a l’any que ve. “No podem començar a la una menys deu i no sabem qui s’hi conforma i qui no s’hi conforma”, va dir visiblement molest.

Després de la suspensió, un dels lletrats de les defenses va reiterar que, amb l’allunyament previst, “pràcticament no es pot viure a València” (a pesar que va reconéixer que el seu client viu a Castelló). “Sabíem que hi havia un allunyament, però no com estava redactat, això és pràcticament impossible de complir per a la gent que viu a València”, va afirmar.

La fiscal va destacar que aquest punt en concret “ja estava en l’acord” pactat originalment i que, no obstant això, “algunes de les defenses han caigut hui en el fet que no era del seu gust”. L’allunyament figurava en la negociació des del principi: “Potser els seus clients han canviat d’idea, no es pot saber”, va aventurar la representant del ministeri públic a manera d’hipòtesi. Encara que “mai es pot dir que no hi ha possibilitats de nou acord”, el pacte “queda en l’aire”, va postil·lar la fiscal especialitzada en delictes d’odi.

Les acusacions: el pacte “s’ha esfumat”

Per part seua, Maria Josep Martínez, lletrada de les acusacions particulars i representant de l’entitat Alerta Solidària, va relatar que l’acord perfilat “s’ha volgut estrényer una mica per part de les defenses”. Martínez va confirmar que el desacord sobre l’allunyament “no s’havia plantejat abans”. “Ara mateix no hi ha acord”, va dir categòrica.

La lletrada va reconéixer que “no és fàcil” el pacte amb les defenses dels neonazis, representats en alguns casos per coneguts lletrats de la ultradreta. “Tot l’esforç que havíem fet el repensarem”, va concloure. En definitiva, l’escenari del pacte “s’ha esfumat”, va dir l’advocada.

La Fiscalia sol·licitava inicialment penes entre tres i set anys i mig de presó per als ultres pels presumptes delictes d’odi, desordres públics, coaccions, amenaces i lesions, segons indica l’escrit de conclusions provisionals. Es tracta d’un escenari delicat per als ultres tenint en compte l’abundant prova que apuntala l’acusació, incloent-hi material gràfic de les agressions.

A més, quatre dels acusats arrosseguen antecedents penals i condemnes fermes: Vicente Javier Estruch Cortés, àlies L’Alfarrasí; Vicente Rico Manzanares; Miquel Fabián Gil, condemnats per un delicte de lesions, i Bernardo Manzanero Anreus, condemnat dues vegades per un delicte d’atemptat.

El conegut neonazi L’Alfarrasí, per a qui la Fiscalia demana quatre anys i mig de presó, va arribar a primera hora del matí a la Ciutat de la Justícia i es va encarar amb la concentració antifeixista convocada en suport a les víctimes de les agressions del 9 d’Octubre. “Tot el dia plorant, xe”, va etzibar abans d’accedir al recinte.

Unes quantes furgonetes de la Unitat d’Intervenció Policial (UIP) es van desplegar durant tota la jornada als voltants de la Ciutat de la Justícia. Després de la suspensió de la vista, l’acusat va eixir acompanyat pel seu advocat i altres joves d’estètica neonazi i es va tornar a encarar amb la concentració, els participants de la qual van corejar lemes com “Fora feixistes dels nostres barris”. Un altre dels acusats, en una picabaralla amb un dels participants en la concentració, va acabar colpejant un agent de la UIP. Cap dels neonazis va ser identificat per la policia.

Identificats uns quants antifeixistes: “Deixe’m el DNI”

No obstant això, els agents van identificar un participant en la concentració, al·legant que s’havia superat l’hora comunicada a la Delegació del Govern per a manifestar-se. Es tracta d’una de les víctimes de les agressions del 9 d’Octubre i l’advocada que exerceix l’acusació particular va haver d’interrompre les seues declaracions davant els mitjans de comunicació per atendre el seu client.

El responsable del dispositiu policial va anunciar se’l proposaria per a una sanció: “Això estava aprovat fins a una hora, s’ha incomplit l’hora, a les 12.30 havien d’haver recollit les pancartes i no ho han fet”. L’identificat figura en la causa com una de les víctimes dels ultres. “Jo soc un dels agredits i estic ací defensant els meus drets”, va dir l’antifeixista. “Em sembla molt bé, deixe’m el DNI”, va contestar l’agent.

Poc després, uns quants joves que havien participat en la concentració també van ser identificats al carrer de l’Escultor Antonio Sacramento, adjacent a la Ciutat de la Justícia, mentre es dirigien a una parada del tramvia.