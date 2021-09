El líder provincial del PP de València va incomplir la dedicació exclusiva i haurà de tornar part del sou

El president provincial del PP de València, Vicente Mompó, haurà de tornar part del sou que va cobrar indegudament com a alcalde amb dedicació exclusiva de l’Ajuntament de Gavarda, del qual encara és alcalde. Mompó va cobrar 202.659 euros entre el 2012 i el 2019, mantenint la dedicació exclusiva malgrat formar part de la mercantil Gestió i Serveis Mompó Aledo SL, que a més va obtindre contractes per almenys 235.905 euros de diversos consistoris de divers color polític de la comarca de la Ribera Alta. El nomenament de Vicente Mompó al capdavant del partit a la província de València el va imposar des de la seu central del madrileny carrer de Gènova la direcció nacional del PP, amb les lluites internes dels populars valencians com a teló de fons, tal com va informar aquest diari. De fet, Mompó és l’encarregat de la salutació a Pablo Casado en els actes de la convenció nacional del PP que se celebren a València aquest cap de setmana.

L’Agència Valenciana Antifrau (AVA), l’organisme que dirigeix Joan Llinares, va iniciar una investigació sobre la incompatibilitat. En la seua resolució de conclusió actuacions, a què ha tingut accés elDiario.es, Antifrau demana a l’Ajuntament de Gavarda, del qual Mompó continua sent primer edil, que revise d’ofici l’aprovació de les nòmines percebudes durant dues legislatures, pel fet de considerar-les causa de nul·litat de ple dret.

L’alcalde i empresari, considerat una de les persones de confiança de l’expresident provincial i actual diputat en el Congrés Vicente Betoret i actual portaveu dels populars en la Diputació de València, va crear la seua empresa, amb set empleats i domiciliada a Alberic, fa set anys. Durant el tràmit d’audiència, Mompó va comparéixer en la seu d’Antifrau i va al·legar que “no va ser informat degudament per part dels serveis jurídics municipals” davant la presa de possessió sobre la necessitat d’obtindre una declaració formal de compatibilitat.

No obstant això, l’interventor de l’ajuntament, requerit per l’AVA, assegura que en el consistori “no s’han aprovat directrius per escrit en matèria d’informació i assessorament legal als càrrecs electes de la corporació” sobre l’aplicació i el compliment del règim d’incompatibilitats després de la publicació de les declaracions dels edils a l’inici de cada legislatura. A més, abunda l’interventor, no consta “cap directriu per escrit sobre aquest tema, ni comunicació o notificació dirigida als càrrecs electes” en matèria d’incompatibilitats.

“Tampoc es va notificar als regidors cap mena d’instrucció per escrit, sinó que es va comprovar que tots i cadascun hagueren presentat les declaracions corresponents de béns i causes de possible incompatibilitat”. És a dir, que l’interventor es limita a comprovar que les declaracions es van presentar, però en cap cas en contrasta el contingut.

Antifrau considera que Mompó “va exercir simultàniament una activitat privada no marginal” mentre tenia la dedicació exclusiva. “Aquesta activitat no es va posar en coneixement del ple, no va sol·licitar ni va obtindre declaració d’incompatibilitat, i això és preceptiu”, afig la resolució de l’AVA.

El líder del PP a la província de València no va presentar al·legacions, però sí el consistori del qual és alcalde. Així doncs, l’ajuntament coincideix “plenament” amb les conclusions d’Antifrau. La situació d’incompatibilitat, assenyala, “de manera immediata s’hauria esmenat” si hagueren rebut un requeriment durant les dues legislatures anteriors. “Si bé”, afig, “com que es va comunicar la situació el 2021, ja no e possible esmenar aquesta situació” ja que Mompó no té ara com ara dedicació exclusiva. “El transcurs del temps i el canvi de la situació del senyor alcalde, ha ‘resolt’ aquesta situació d’incompatibilitat”, postil·la.

El consistori al·lega que no hi hagué dol

L’Ajuntament de Gavarda defensa que en cap cas l’empresa de l’alcalde va obtindre contractes del seu propi municipi, “ni s’ha produït menyscapte en el temps de dedicació” a l’alcaldia. “El seu horari ha complit escrupolosament el corresponent a una dedicació exclusiva”, afirma l’escrit. “Formalment”, reconeix el consistori, “és cert que no s’ha tramitat la compatibilitat preceptiva, si bé des d’un punt de vista de l’esperit de la norma, no s’ha produït cap vulneració legal, ni tan sols actitud dolosa”.

Antifrau considera, per contra, que les al·legacions de l’ajuntament no desvirtuen les conclusions de l’agència. I és que l’AVA no ha localitzat cap acord plenari en què es concedisca la compatibilitat, “a pesar que sí que va ser declarada la realització d’aquesta activitat” empresarial, amb les declaracions de béns corresponents.

Així doncs, segons conclou Antifrau, Mompó “hauria d’haver optat per una ocupació o l’altra”. Encara que consta acreditat que el secretari municipal no va informar d’aquesta obligació a l’alcalde, “això no implica que tenia l’obligació i era responsable de sol·licitar la compatibilitat”. L’AVA recorda que l’Administració està facultada per a instruir procediments de responsabilitat patrimonial a les autoritats per danys i perjudicis (en aquest cas la diferència entre les retribucions que va percebre irregularment, amb el règim de dedicació exclusiva, i les que podria haver percebut en cas d’estar aprovades). La revisió correspon a la Intervenció municipal, “considerant, en el seu cas, la concurrència de causes prescriptives”, postil·la l’agència.

La solució passa, doncs, per la devolució de les quantitats a l’ajuntament, tal com va establir una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en un cas similar d’una edil de l’Ajuntament de Rocafort. La resolució d’Antifrau també deixa oberta la via “a valorar” de la possible existència de responsabilitat davant el Tribunal de Comptes.

Antifrau insta el consistori a la revisió d’ofici dels sous percebuts indegudament per Mompó en una tramitació amb un termini màxim de set mesos. També recomana implementar mesures per assegurar el compliment de la normativa en matèria d’incompatibilitats.

L’empresa d’activitats esportives

Gestió i Serveis Mompó Aledo SL, dedicada al sector de les activitats esportives, ha obtingut el contracte per a la gestió integral de la piscina de Tous, un municipi governat pel PP, per 100.430 euros amb un termini d’execució de dos anys. A Canals va guanyar un contracte de 96.009 euros i en altres municipis governats pel PP també va obtindre adjudicacions municipals de menys quantia (a Massalavés 12.533 euros o a Ràfol de Salem 2.929 euros).

Mompó també va accedir a contractes de consistoris governats pel PSPV-PSOE: a Càrcer va guanyar 10.233 euros i a l’Alcúdia l’any passat dos contractes pel mateix import (6.885 euros) per al servei de socorrisme i de taquilles de la piscina.