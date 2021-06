El llast de Carlos Mazón: Anticorrupció i el Tribunal de Comptes investiguen el maneig dels diners de la Diputació d’Alacant pel PP

El flamant nou líder del PP valencià, Carlos Mazón, compta amb un llast que pot complicar-li el debut com a cap dels populars valencians: la comptabilitat del seu grup en la Diputació d’Alacant, institució que presideix amb el suport de Ciutadans. Adscrit a la tradició zaplanista, segons li recorda constantment l’oposició, Mazón ha accedit a la presidència del PP valencià detenint la vara de comandament de l’única institució de gran importància, juntament amb l’Ajuntament d’Alacant, que controlen els populars en el territori valencià.

El fiscal Pablo Romero té obertes unes diligències d’investigació penal sobre el pretés transvasament sense justificar a comptes del partit de fons de més de 446.000 euros. Part d’aquests fons van acabar en un compte del PP a Múrcia. D’altra banda, el fiscal Felipe Briones investiga el buidatge del compte del grup del PP en la Diputació quan l’expresident de la institució provincial José Joaquín Ripoll va dimitir arran del cas Brugal, tal com va revelar elDiario.es.

El 8 de juliol de 2011, un dia després de l’últim ple de la Diputació presidit per Ripoll, el Grup Popular va expedir dos xecs per un valor total de 64.980 euros, pràcticament tot el saldo que la formació conservadora tenia en un compte bancari de la Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM).

El primer xec (amb el número 4200 5608970), per import de 48.429,36 euros, es va ingressar en l’oficina principal de Bankinter a Alacant. El segon xec (amb el número correlatiu a l’anterior 4200 5608971), per import de 16.550,64 euros, es va ingressar en l’oficina del BBVA d’empreses en la rambla de Méndez Núñez, segons es desprén de la documentació bancària en mans de la Fiscalia Anticorrupció.

Totes dues investigacions naixen arran de sengles denúncies de Compromís, el portaveu del qual en la Diputació d’Alacant, Gerard Fullana, s’ha convertit en un autèntic assot dels populars, davant la més aïna discreta oposició dels socialistes alacantins. En l’últim ple, Fullana va etzibar a Mazón: “Van ingressar mig milió en comptes del PP sense factures i fa sis anys que intenten justificar-ho”. El portaveu de Compromís també va deixar caure que “amb aquests diners, el PP pagava quasi íntegrament el lloguer de les seus provincials”.

El fiscal Pablo Romero, segons ha pogut confirmar aquest diari, ja ha sol·licitat documentació i declaracions amb relació a la comptabilitat del grup popular. Paral·lelament, el Tribunal de Comptes també investiga la comptabilitat opaca del grup popular, arran d’una denúncia de Compromís pel pretés incompliment de la destinació finalista de les dotacions econòmiques als grups polítics i l’absència de la fiscalització preceptiva.

De fet, va ser el mateix fiscal de l’organisme que vela pels comptes públics qui va sol·licitar a la Fiscalia Anticorrupció d’Alacant que investigara si els fets pogueren constituir algun tipus d’il·lícit penal. La denúncia davant el Tribunal de Comptes de Compromís apunta a l’exigència de responsabilitat comptable contra la interventora de la Diputació d’Alacant, Matilde Prieto; el secretari general del PP alacantí, Eduardo Dolón; l’exportaveu del PP Carlos Castillo, i el partit mateix.

La justificació del transvasament varia segons qui l’explique en el partit conservador. Eduardo Dolón, secretari general provincial del PP i vicepresident de la institució provincial, afirmava que els fons transvasats es van destinar a “actuacions conjuntes fetes pel partit i que corresponen a despeses indivisibles imputables” al grup del PP en la Diputació, mentre que la gerent del partit a Alacant, Yolanda Murcia, justificava els pagaments per les “despeses ordinàries del funcionament del partit”.

La batalla contra el lletrat de Compromís

Fonts de l’equip de Carlos Mazón defensen que el grup popular “no té res a amagar”. “Tenim els comptes clars”, afigen les mateixes fonts. El PP no s’ha quedat quiet davant l’allau de denúncies de la formació valencianista i ha iniciat una autèntica croada contra el lletrat de Compromís que s’ha encarregat de denunciar les presumptes irregularitats. Així doncs, els populars han denunciat Ximo Perles, coordinador del grup de Compromís, per una pretesa incompatibilitat en el seu exercici com a advocat.

El PP s’ha dirigit a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alacant per denunciar una pretesa incompatibilitat del lletrat (el PP demanava que se’l suspenguera). I també ha dirigit denúncies davant l’Agència Valenciana Antifrau (AVA). El lletrat afirma que només cobra com a coordinador del grup i que ni tan sols exerceix amb clients privats.

Davant les denúncies de l’oposició, els populars han optat per externalitzar l’auditoria dels comptes dels grups. L’auditoria, encarregada a la consultora Faura Cases, per 13.915 euros, ha d’analitzar la comptabilitat dels grups en la institució provincial entre el 2015 i el 2019, però sense entrar en el detall de les factures.

Així doncs, el portaveu de Compromís ha denunciat de nou davant el ministeri fiscal, per un pretés delicte de prevaricació, el que considera una “argúcia jurídica” per a intentar ocultar les factures de la comptabilitat que investiga precisament Anticorrupció. “La contractació de l’auditoria externa esmentada ha de ser minuciosament analitzada per si constitueix una obstaculització, sufragada amb diners públics, de l’acció de la justícia”, diu la denúncia de la formació valencianista.

La batalla judicial per la comptabilitat opaca del PP de Mazón continua en els dos fronts de la Fiscalia Anticorrupció d’Alacant i en el Tribunal de Comptes. En l’últim ple, celebrat aquesta mateixa setmana, Fullana va regalar el llibre sobre Zaplana escrit pel periodista Francesc Arabí al president de la institució provincial, que va acusar el portaveu de Compromís de “posar bastons a les rodes”. De moment, els “bastons a les rodes” no han sigut un problema per a l’ascensió de Carlos Mazón al lideratge del PP valencià.