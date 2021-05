Loteria, donacions d’empresaris i ‘barrufeig’: Aliança Cívica amplia la seua denúncia contra Vox en el Tribunal de Comptes

Venda de loteria, marxandatge i pretesos sobres amb donacions d’empresaris presumptament blanquejades amb la tècnica del ‘barrufeig’. Les presumptes irregularitats en el finançament de Vox, revelades per diversos antics càrrecs de la formació ultra, continuen en mans del Tribunal de Comptes arran de la denúncia presentada per un partit acabat de crear, Aliança Cívica. La formació ha presentat davant el Tribunal de Comptes una ampliació de la seua denúncia inicial que recull les presumptes irregularitats en els comptes de Vox a València, Alacant i Castelló.

L’escrit dirigit a la Fiscalia del Tribunal de Comptes, a què ha tingut accés elDiario.es, afirma que Vox ha esquivat “de manera sistemàtica i organitzada” la llei de finançament de partits polítics mitjançant el “fraccionament de donacions de procedència opaca”. L’objectiu, segons l’escrit d’Aliança Cívica, passava per finançar les campanyes electorals de la formació ultra “esquivant les restriccions de despesa màxima”.

El testimoniatge de la sotssecretària de Recursos de Vox a València, que actuava com a gerent i feia funcions de tresorera, cobra una “rellevància extraordinària”, segons l’escrit. La dona, la denúncia de la qual va arxivar la Fiscalia, descriu una organització “altament irregular” amb una comptabilitat A (registre de les entrades i eixides de diners declarades) i una pretesa caixa B, en la qual s’anotarien les “abundants entrades d’efectiu procedents de múltiples fonts, moltes vegades desconegudes o poc clares”. L’exresponsable de Vox a València assegura que el pretés sistema de finançament irregular tenia el “ple coneixement i aquiescència” de la direcció nacional del partit.

L’escrit presentat davant el Tribunal de Comptes relata que “era habitual” que el president del partit a València, José María Llanos, dinara o mantinguera reunions amb empresaris, “després de les quals tornava a la seu amb nombrosos sobres que contenien quantitats elevades de diners en efectiu”. “Gran quantitat d’aquests diners s’emmagatzemava en la seu per sufragar les despeses personals dels seus dirigents o les despeses no declarades de les campanyes electorals, però una altra part havia de ser ingressada al partit”, afig l’ampliació de la denúncia.

Els fons es blanquejaven, pretesament, mitjançant el seu fraccionament per part de “persones interposades de màxima confiança dels líders”, a qui es demanava que els ingressaren, en quantitats entre 1.000 i 2.000 euros a nom seu en concepte de donacions al partit (el mètode del ‘barrufet’ que, precisament s’investiga en una de les peces separades del cas Taula amb relació al presumpte finançament il·legal del PP de l’Ajuntament de València).

La denúncia assegura que la venda de marxandatge del partit exercia un “paper central i clau”. “Aquest modus operandi es fa especialment evident en les taules que s’organitzen amb l’ocasió de visites i mítings dels dirigents nacionals”, afig l’escrit, en què es detallen els assentaments comptables corresponents a les vendes en ocasió de visites a València de dirigents com Javier Ortega-Smith o Iván Espinosa de los Monteros, així com un míting de campanya del líder de Vox, Santiago Abascal.

Els comptes de Vox a València, segons la denuncia d’Aliança Cívica, reflecteixen les “freqüents i inflades eixides de caixa” per a les preteses “despeses personals” del sotssecretari de Relacions Institucionals, Joaquín Díaz Andrés, o del president provincial i diputat autonòmic José María Llanos. Aquestes preteses irregularitats són “àmpliament” conegudes per part de la cúpula de Vox, denuncia l’escrit.

Un altre pretés mètode denunciat és el de “doble venda” o “doble recàrrec” dels productes de màrqueting. Els productes oficials de Vox s’obtenien, previ encàrrec de les direccions provincials, de la seu central del partit ultra a Madrid. En un dels annexos de l’ampliació de denúncia, Aliança Cívica assegura que una bossa d’un centenar de polseres de Vox es pagava “per uns escassos 16 euros” a la seu nacional i es revenien per 200 euros.

L’escrit aporta una sèrie de captures de converses de WhatsApp amb José Pedro Martínez Carrión, secretari provincial de Vox a València, en què “es veu clarament com es camuflen despeses que quedarien fora del pressupost aprovat per a la campanya per la junta electoral, que es pagaven mitjançant diners de les donacions” i en què s’al·ludeix als ingressos per les vendes durant una visita de Santiago Abascal a un míting en la capital valenciana.

La denúncia també recull presumptes irregularitats detectades per l’excoordinador de Vox a Benicàssim, que assegura que el pretés sistema de fraccionament de donacions era “habitual”. El 2018, Vox a Castelló va obtindre uns beneficis de 1.725 euros per la venda de loteria, uns fons que “com que no es podien ingressar d’una vegada per no haver identificat adequadament els donants, es van depositar dividits en sis ingressos en els comptes” d’una entitat bancària. Els albarans d’ingrés es remetien “directament” a la presidenta provincial, Llanos Massó, “que supervisava personalment tota l’operativa”.

L’escrit dirigit a la Fiscalia del Tribunal de Comptes considera que la direcció nacional de Vox tenia coneixement de les denúncies de presumptes irregularitats perquè havia rebut correus, burofaxos i dossiers, “sense que en cap cas actuaren per investigar els fets”. L’ampliació de la denúncia, dirigida contra Santiago Abascal, el tresorer i el Comité Executiu Nacional de Vox, considera que els fets podrien ser constitutius del presumpte delicte de finançament il·legal de partits polítics i que els indicis aportats apunten a altres pretesos delictes, com ara blanqueig de capitals o pertinença a organització criminal.