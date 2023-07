La Comunitat Valenciana liderarà la línia europea de prevenció d’incendis en la lluita contra el canvi climàtic

La Comissió Europea finançarà un dels projectes més grans relacionat amb el canvi climàtic a la Mediterrània, en el marc del programa Horizon-Miss-2022-Clima1, Accions d’innovació per al suport de la implementació de la Missió d’Adaptació al Canvi Climàtic, en què participa la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

La Comunitat Valenciana rebrà més d’1,7 milions d’euros i ha sigut la regió triada per a desenvolupar polítiques d’adaptació centrades en la prevenció d’incendis. El clúster regional està format per la Conselleria de Transició Ecològica, que lidera la Missió Adaptació a la Comunitat Valenciana, l’empresa pública Vaersa, i la consultora mediambiental Medi XXI, reconeguda a escala europea per les seues innovacions en la prevenció i la lluita contra incendis forestals.

En concret, el projecte es denomina DesirMED, acrònim de Demostració i implementació de solucions basades en la natura per a la transformació resilient del clima a la Mediterrània.

El projecte, liderat per la Fundació Centre Euro-Mediterrani per al Canvi Climàtic (Lecce, Itàlia), implica un conjunt d’actors en diferents nivells (32 socis), 5 regions de demostració i 3 regions de rèplica, que treballen sota el guiatge de socis científics per fomentar accions d’adaptació al canvi climàtic, basades en la natura, que siguen transformadores.

A la Comunitat Valenciana, el projecte DesirMED aborda la prevenció dels grans incendis forestals, agreujats per les sequeres i les onades de calor cada vegada més freqüents i que generen pressions addicionals sobre el sector agrícola i el medi rural.

Tracta de provar i aplicar sistemes integrats que aborden el sector agrari, el medi rural, l’agricultura i la silvicultura, que tinguen en compte els mitjans de vida rurals i la producció d’aliments en la zona, proporcionant una sèrie de beneficis a la societat i a la protecció de la biodiversitat, al mateix temps que s’aborden les principals causes dels incendis.

Dos projectes pilot

DesirMED planeja dos projectes pilot. L’un, anomenat Disseny per a la integració del centre de prevenció d’incendis forestals com a part de l’‘Estratègia mosaic’, unificant criteris, actuacions, aplicació de solucions a tota la Comunitat Valenciana, com a únic servei públic de coordinació d’informació i aplicació en el territori en matèria de prevenció d’incendis forestals.

El segon projecte, denominat Disseny d’un espai defensable en la interfície urbanoforestal mitjançant la implantació de tallafocs verds, té com a objectiu l’aplicació de l’economia circular de l’aigua a la prevenció d’incendis forestals, mitjançant la reincorporació a l’ecosistema natural de l’aigua que ja ha tingut una vida útil a través de pautes de reg prescrites perquè la vegetació no va cremar amb facilitat.

El primer resultat (associat al pilot 1) és la creació del Centre de Prevenció d’Incendis Forestals de la Comunitat Valenciana per a la investigació l’intercanvi de coneixements, l’aplicació de metodologies i el maneig de tècniques, innovació tecnològica, etc., relacionades amb la gestió integral dels incendis forestals i especialment enfocades a la prevenció.

Serà un centre que recopile i ordene tota la informació i l’anàlisi del que passa abans, durant i després dels incendis forestals. Serà una font de coneixement, desenvolupament i promoció de noves tècniques i estratègies, que aglutine totes les àrees bàsiques de coneixement sobre incendis forestals, silvicultura preventiva, validació d’infraestructures, climatologia, meteorologia, estadística i cartografia.

Així mateix, serà un centre de coordinació de la investigació de qualsevol tipus que es faça en l’àmbit de la prevenció d’incendis forestals a la Comunitat Valenciana, per a la promoció i gestió de línies de treball i d’investigació en aquest àmbit i la seua coordinació amb altres centres similars.

El segon (associat al pilot 2) és el disseny d’un espai defensable en la interfície urbanoforestal, mitjançant la implantació de tallafocs verds recolzats en l’aplicació de la circularitat de l’aigua.

La participació en aquest projecte reforçarà el coneixement i la capacitat de la Comunitat Valenciana en matèria de prevenció d’incendis, com una de les components de les polítiques d’adaptació al canvi climàtic de la Generalitat.