Estabilitzat l'incendi de Vall d'Ebo, els esforços se centren en perimetrar el foc a Bejís: “Encara hi ha molt de perill”

Com ve succeint els últims dies, aquest dijous s'ha tornat a reunir el Cecopi (Centre de Coordinació Operativa Integrada) per a analitzar l'evolució dels diferents incendis que aquests dies aguaiten als boscos valencians, una cita que ha sigut presidida, de manera telemàtica des del Palau de la Generalitat, pel president Ximo Puig: “Hui és el millor dia de tota la setmana, perquè les condicions meteorològiques, afortunadament, han canviat i ens donen l'oportunitat de millorar, tant a Bejís com a la Vall d'Ebo”.

No obstant això, la situació en tots dos fronts és diferent. A l'interior d'Alacant, “si no canvia res”, en les pròximes hores es podria donar estabilitzat l'incendi: “Està fronterizado el perímetre i no hi ha flama. Pot haver-hi en algun punt, com ha succeït aquesta matinada, un reinici del foc però, en termes generals, estem en un moment en el qual s'intensificarà la presència de mitjans aeris per a sufocar, si és possible, el màxim de les zones més calentes”.

Es tracta d'un incendi “molt gran”, que ha afectat unes 12.000 hectàrees, per la qual cosa encara poden quedar algunes zones sota pressió.

Quant al foc que assola la comarca de l'Alt Palància, a l'interior de Castelló, el cap del Consell ha explicat que la situació és pitjor, tot i que la nit ha anat “molt bé” i que en aquests moments “pràcticament no es veuen flames”: “L'incendi està encara molt latent i encara hi ha molt de perill, perquè un canvi de vent o de temperatures podria fer que es reavivara de nou el foc”.

Per tant, el president ha demanat “molta prudència”. A les 13 hores es celebrarà una reunió del lloc de comandament per a decidir sobre el retorn de les persones desallotjades de les seues cases els últims dies en la zona de Bejís o alçar el confinament de la localitat de Viver: “Fins llavors, mantenim la prudència. És important no generar falses esperances perquè, encara que estem molt millor que ahir, l'incendi segueix molt present, amb una situació molt complexa, amb el foc sense perimetrar”, ha apuntat el president, qui ha explicat que l'abast ja és major que el de la Vall d'Ebo, amb 13.100 hectàrees arrasades.

Preocupació per les tronades

Les tronades de la passada matinada preocupen Emergències: hi ha hagut 1.700 llamps al llarg del territori valencià, dels quals 800 han arribat a terra, “durant la nit hi ha hagut nombroses alarmes, encara que afortunadament cap d'elles ha tingut conseqüències, però cal ser conscients que en el transcurs del dia de hui es pot registrar algun nou incendi en un altre lloc, per la qual cosa tots els serveis de prevenció i extinció estan en alerta”.

Només a la província de Castelló s'han detectat en les últimes hores de deu a quinze xicotets focus que han pogut ser sufocats. Hi ha 34 mitjans aeris preparats a Castelló i està previst que la Unitat Militar d'Emergència (UME) abandone al llarg del dia de hui la Vall d'Ebo per a reforçar, si és necessària, la lluita contra el foc a Bejís.

Romanen actius els focs de la Vall d'Albaida (València), que podia haver sigut important si no arriba a ploure en la zona, i l'Alt Maestrat (Castelló), mentre que el de Petrer (Alacant) està controlat.

Diferents versions sobre l'incident al tren

Respecte a l'incident del tren que es va parar i va tornar a Caudiel per la proximitat de les flames, i en el qual van resultar ferides de diversa consideració diverses persones -segueixen hospitalitzades en La Fe de València cinc persones, una d'elles en estat greu-, Puig ha recordat que el tema està judicialitzat: “Hi ha diferents versions i nosaltres creiem que cal actuar amb màxima diligència i rigor”. La Generalitat Valenciana ha sol·licitat un informe a la direcció tècnica de l'incendi i aqueix document es traslladarà a les autoritats judicials, “hem de saber el que va succeir i a partir d'aqueix moment, es prendran les decisions oportunes”. “Cal ser molt prudents, i recordar com canviaven les condicions meteorològiques en qüestió de poc temps”, ha apuntat.