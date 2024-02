Menors en les corregudes de bous?: la Diputació ofereix debades una llotja infantil en la plaça de València per a la fira de Falles

Organismes internacionals com el Comité de Drets de la Infància de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) ha demanat a Espanya informació sobre els passos que ha adoptat per a prohibir la participació de menors de 18 anys d’edat com a toreros i com a espectadors en els festejos taurins, en considerar un informe del PACMA que assegura que Espanya no sols no ha avançat en aquest sentit, sinó que fomenta la cultura taurina amb mesures com ara campaments per a xiquets o correbous infantils. És una de les 55 qüestions per les quals l’ONU interpel·la Espanya pel que fa a l’informe de conclusions emés per aquest organisme de les Nacions Unides per a la protecció de la infància el 2018. No sembla que s’haja avançat molt.

“Els xiquets i xiquetes de fins a 16 anys podran viure de manera gratuïta els festejos taurins, acompanyats d’un professional, torero o subaltern, un veterinari i un delegat governatiu, que aprofundiran al seu costat en els diferents aspectes de la lídia”. És un dels aspectes que promociona la Diputació de València, a través d’Espacios Nautalia 360, l’empresa gestora de la plaça de bous des del 2021, en l’anomenada Llotja Infantil, una iniciativa que, paradoxalment, es va implantar per iniciativa de la Federació de Bous al Carrer l’any 2018, amb la col·laboració de la corporació provincial, quan estava governada per l’esquerra, i que ara prolonga la dreta.

Segons han informat fonts de Nautalia, “a més de presenciar el festeig, aquesta iniciativa permetrà als joves conéixer tots els racons de la plaça de bous de València” i d’aquesta manera, per exemple, “visitaran els torils, la infermeria, la capella, l’escorxador o el pati d’arrossegament”. Cada vesprada, després del festeig taurí, “l’activitat es prolongarà amb una trobada amb el ramader o el majoral”.

Les mateixes fonts han explicat a elDiario.es que la llotja té cabuda per a uns 30 xiquets i xiquetes, que es poden apuntar a la llista de manera gratuïta i han recordat que actualment, no sols a València, sinó gairebé a tot Espanya, llevat de les Balears, els menors poden accedir a les places de bous acompanyats per un major d’edat.

Com va informar aquest diari, la Diputació de València, incrementarà quasi un 30% el pressupost destinat als bous el 2024, tal com va anunciar el president de la corporació provincial, Vicente Mompó (PP) durant la gala de lliurament dels Premis Taurins de l’any.

Així doncs, la Diputació, administradora de la plaça de bous de la ciutat de València, passarà de tindre una despesa directa de 810.000 euros, a un total d’1.110.000 euros, “en suport als festejos taurins i a totes les entitats que contribueixen a la seua grandesa”, va afirmar Mompó.

El president de la institució governada pel PP i Ens Uneix –amb Vox com a soci en les votacions– va defensar que “aquest increment és un testimoniatge tangible de la ferma determinació que té aquest equip de govern amb el suport a un art que forma part integral de la nostra identitat. Perquè la Diputació de València no reconeix la tauromàquia únicament com una tradició, sinó també com un motor cultural, un motor social i un motor econòmic que impulsa el progrés de la nostra terra”.

A les Balears, el PP ha anunciat el mes passat que votarà a favor d’una esmena de Vox, inclosa en el Decret d’habitatge de les Balears, per a permetre l’assistència de menors d’edat a les corregudes de bous a les Illes.

L’esmena de Vox va en línia d’altres comunitats autònomes en què tots dos partits volen reviure la tauromàquia amb diners públics, com Castella i Lleó o Extremadura. En el nou document presentat per Vox, l’extrema dreta demana incloure una disposició addicional al més conegut com a decret d’emergència residencial, que passaria per la modificació de l’article 12 de la Llei 9/2017, del 3 d’agost, de regulació de les corregudes de bous i de protecció dels animals a les Balears.

A València, la llotja infantil donarà accés debades a menors d’edat en les corregudes de bous de les festes de Falles un any més.