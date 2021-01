‘Mindfulness’ contra el suïcidi en la Policia: una investigació de la Universitat de València constata menys depressió i ansietat

El mindfulness (atenció o consciència plena) com a eina per a evitar el suïcidi en les files de la Policia Nacional. Una investigació del Laboratori de Psicologia i Tecnologia (Labpsitec) de la Universitat de València, en col·laboració amb l’associació H-Policia, ha conclòs que un programa de mindfulness específic per a policies ajuda a reduir els símptomes de depressió, ansietat i estrés en els uniformats.

L’estudi, en què han participat 40 policies nacionals i locals, ha evidenciat una reducció significativa dels símptomes de depressió, ansietat, distrés (estrés negatiu) i burnout (síndrome d’esgotament professional a conseqüència d’un estrés laboral crònic) en els agents que han fet aquesta formació en mindfulness policial. També s’han observat millores significatives en la qualitat del son i en la regulació emocional dels policies participants en el curs.

La investigació ha obtingut resultats sobre la reducció de la freqüència d’ideació suïcida que, sense ser determinants, sí que són bastant encoratjadors, segons el parer dels seus autors, per a inferir que el programa de mindfulness per a policies podria utilitzar-se en la prevenció del suïcidi policial, que, segons especialistes en la matèria, duplica (i fins i tot triplica en el cas de la Guàrdia Civil) la taxa de suïcidi de la població general.

Els autors del programa “Mindfulness aplicat al benestar policial”, el policia nacional Miguel Ángel García i el psicòleg i investigador del grup Labpsitec Jaime Navarrete, preparen una segona edició del curs amb l’objectiu d’aprofundir en l’estudi dels seus efectes per a la promoció de la salut i l’autocura d’agents.

El policia nacional Miguel Ángel García, instructor de mindfulness i membre de l’associació H-Policia, explica en declaracions a elDiario.es la gènesi del projecte: “En un moment determinat de la meua vida, note que tinc ansietat i em recomanen el mindfundless. A la quarta sessió m’adone que és sorprenentment efectiu i en una meditació se m’ocorre que això cal portar-ho a la Policia perquè és de molta utilitat”. Després de convertir-se en instructor de la controvertida tècnica, va contactar amb el psicòleg Jaime Navarrete i van començar a preparar el programa i l’estudi pilot. “Jo em vaig encarregar de difondre-ho entre la policia, va tindre molta acceptació”, explica.

Els 40 policies nacionals i locals que han participat en l’estudi van emplenar, a l’inici i al final del curs, una bateria de qüestionaris, validats científicament, per mesurar les variables. A més, en cada sessió es feia un seguiment sobre l’estat emocional dels agents. L’estudi també ha comptat amb un grup de control de policies que no van fer el curs.

“El nostre objectiu final”, afirma García, “és poder demostrar que el mindfulness té validesa per a treballar amb la salut emocional dels policies i poder presentar-lo” a la Direcció General de Policia, que ha publicat fa poc el Pla de promoció de la salut mental i prevenció de la conducta suïcida, amb l’objectiu, entre altres, de desenvolupar programes de promoció de la salut mental relacionats amb l’autoregulació emocional i la prevenció de l’estrés.

H-Policia, una associació sense ànim de lucre, pretén incidir en la cultura policial amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels agents i dotar-los d’eines que permeten l’abordatge de les intervencions amb el menor impacte possible a escala emocional tant per als uniformats com per als ciutadans.