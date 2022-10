Arxivada una multa de la ‘llei mordassa’ imposada a tres sindicalistes de CGT per usar pirotècnia el Primer de Maig a València

Usar un pot de fum de colors en una manifestació no constitueix un fet sancionable per la ‘llei mordassa’. Així ho ha determinat la Delegació del Govern a València, que ha arxivat el procediment sancionador contra tres anarcosindicalistes de la Confederació General del Treball (CGT) multats per agents de la Unitat d’Intervenció Policial per haver usat pots de fum de colors en la manifestació del passat Primer de Maig a València, bressol de la festa de les Falles l’emblema de les quals és precisament la pólvora.

Durant la manifestació, segons la denúncia de la Policia Nacional, tres membres del sindicat “en presència de gran afluència de persones” van usar pots de fum amb els colors roig i negre a l’altura del número 9 del carrer de la Pau. La denúncia qualificava els fets de constitutius d’una infracció de la Llei de seguretat ciutadana i imposava una multa de 601 euros, a més del comís dels pots de fum.

No obstant això, el servei d’infraccions administratives de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana ha resolt la finalització del procediment dels expedients sancionadors i l’arxivament de les actuacions.

El sindicat CGT ha explicat que els tres membres van usar els pots de fum en el context de la manifestació “mantenint la distància i les mesures de seguretat que aquest material requereix”. Tres mesos després, “en plenes vacances estivals”, els tres sindicalistes van rebre en el seu domicili sengles multes de 601 euros.

CGT considera que les multes s’emmarcaven en l’aplicació de la ‘llei mordassa’, una norma “enfocada a evitar qualsevol protesta o reivindicació als carrers”. L’arxivament dels expedients sancionadors demostra, segons el parer del sindicat, “l’arbitrarietat de la llei que queda a l’antull de qui instrueix els expedients i de les forces de seguretat de l’Estat que són els que identifiquen a qui consideren”.

“L’ambigüitat en els motius de l’arxivament dels expedients sancionadors evidencia la falta de veracitat dels fets denunciats i demostra l’atropellament que suposen els milers de multes imposades per la ‘llei mordassa’ que s’hauran pagat voluntàriament pel parany de reducció del 50 per cent de la sanció de la multa en què es renuncia a formular al·legacions” denuncia el sindicat anarcosindicalista.