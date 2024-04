El municipi valencià més menut torna a la seua organització assembleària històrica dels veïns

Castell de Cabres, el municipi valencià amb menys veïns, un total de 19, torna a la seua organització històrica assembleària del consell obert.

El Consell aprovava aquesta setmana la constitució d’aquesta minúscula població dels Ports per a propiciar la participació dels seus habitants en la gestió municipal a través d’aquesta fórmula d’organització i gestió municipal.

Aquesta decisió es produeix després que els tres membres de la seua corporació local votaren de manera unànime perquè tots els veïns empadronats en la localitat puguen participar de manera directa i participativa en els assumptes municipals.

L’Ajuntament de Castell de Cabres argumenta en l’expedient administratiu tramitat davant la Generalitat que el consell obert és “el règim organitzatiu de més eficàcia en la gestió municipal”, ja que permet “la participació i la implicació directa de tota la ciutadania en la gestió dels assumptes públics, augmentant amb això la seua eficàcia”.

La institució local recorda també que Castell de Cabres estava organitzat històricament en règim de consell obert –perquè la llei ho estipulava automàticament per als municipis amb menys de 100 habitants– fins a la modificació del règim electoral general el 2011.

D’altra banda, l’expedient assenyala que l’adopció del règim de consell obert també constitueix “un element de lluita contra la despoblació en un municipi que, per la seua localització geogràfica, requereix la cogeneració de polítiques públiques més gran possible”.

Funcionament

Més enllà de l’elecció directa de l’alcalde o alcaldessa, el més significatiu és el funcionament de l’assemblea (el que seria el ple en el sistema convencional). Aquesta és l’òrgan col·legiat i està composta per tots els electors del municipi. Aquests no tenen condició de càrrec lectiu, per la qual cosa no se’ls apliquen les incompatibilitats que afecten els regidors, encara que sí que han d’abstindre’s en els debats o les votacions dels assumptes en què estiguen interessats.

Se celebrarà, com a mínim, cada tres mesos i, perquè es constituïsca vàlidament, han d’assistir-hi un terç del nombre legal dels seus membres (presents o representats) en primera convocatòria i una cinquena part en segona. Els acords s’adopten per majoria simple: més vots afirmatius que negatius.