“No es pot estar amb malletes marcant culet”: expedient disciplinari a un policia local de Paiporta per vexar una agent

“No es pot estar per la central policial amb malletes marcant el culet, ací està ple d’homes”. Així es va dirigir J. M. P. G., oficial de la Policia Local de Paiporta (València), a una subordinada, agent encarregada de violència de gènere, dues vegades. Els comentaris li han costat a l’oficial l’obertura d’un expedient d’informació reservada i disciplinari davant la “necessitat de tallar aquesta mena de conductes”, segons diu la documentació a què ha tingut accés elDiario.es.

La subordinada s’encarrega dels delictes de violència de gènere. “Es va intentar explicar a l’oficial que l’agent ve com qualsevol altre component amb la seua roba de paisà i fins i tot que, a vegades i amb relació a les tasques assignades per la Prefectura de Viogen [violència de gènere], se li autoritza la dispensa d’uniformitat per seguiment de víctimes, visites a domicilis, acompanyament policial, reunions, en què no s’aconsella l’ús de la uniformitat”, afig.

Els comentaris de l’oficial podrien constituir una “falta greu de respecte i consideració cap a un subordinat”, per la qual cosa l’intendent proposa l’obertura d’un expedient d’informació reservada per a aclarir els fets i incoar un expedient disciplinari.

Guerra oberta en la Policia Local

En el si de la Policia Local de Paiporta, segons informen fonts municipals, hi ha una autèntica guerra oberta, que ha inclòs concentracions d’agents jubilats exigint el cap de l’intendent actual (“ves-te’n al teu poble”, deia una pancarta). De fet, l’oficial autor dels comentaris masclistes i l’agent mantenen en paral·lel un encreuament d’acusacions en què el grup municipal popular s’ha posicionat.

La portaveu popular a Paiporta, Chelo Lisarde, ha criticat que el “tarannà democràtic d’Isabel Martín [exalcaldessa de Compromís] i de Maribel Albalat [actual primera edil] ha quedat en dubte” arran de la queixa de l’oficial al Síndic de Greuges contra l’agent a qui va llançar els comentaris indecorosos.

L’oficial va denunciar que la uniformada no va assistir a un servei de control d’accés en un centre escolar desobeint presumptament les ordres. L’agent estava atenent una víctima de violència de gènere, cosa que, segons l’intendent, justifica que no acudira al servei en el centre escolar.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Vicent Císcar, afirma que l’assumpte “es deu a un cas clar de males relacions personals d’un oficial i una agent” i nega que no s’hagen atés les queixes de l’home sobre la subordinada. “En tots els casos, s’han tramitat i s’han mantingut reunions de l’intendent amb ell o amb tots dos, tractant de mitjançar, i així ho comunicarem al Síndic de Greuges”, afig.