Un pacte davant notari i la volantada de Ciutadans desallotgen l’alcalde del PP d’Oriola imputat per malversació

L’alcalde d’Oriola fins ara, el popular Emilio Bascuñana, s’ha mantingut en el poder des de fa set anys gràcies al suport dels seus socis de Ciutadans, malgrat que està sent investigat per un presumpte delicte de malversació de cabals públics per haver cobrat de la Conselleria de Sanitat sense acudir al seu lloc de treball. No obstant això, les dissensions entre els socis arran de la retirada de competències a Ciutadans han forçat a agafar la senda de la moció de censura. Amb els fatídics antecedents de la fallida moció a Múrcia, que va provocar de rebot una crisi descomunal en el partit taronja, el portaveu de Ciutadans i actual vicealcalde, José Francisco Aix, i la socialista Carolina Gracia han signat el pacte davant un notari. Cambiemos Orihuela, la marca d’Unides Podem en la localitat del Baix Segura, ha assegurat els seus vots a la moció de censura, encara que ja ha anunciat que no participarà en el nou govern municipal liderat per Carolina Gracia.

Encara que l’acord inicial entre el PP i Ciutadans per a la governabilitat del municipi incloïa que qualsevol càrrec havia de dimitir si era imputat per corrupció fins a la sentència ferma, la formació que lidera en Oriola José Francisco Aix ha decidit desallotjar Emilio Bascuñana a conseqüència dels frecs per les responsabilitats en la corporació municipal.

El metge Emilio Bascuñana, amb clínica privada i que va cobrar entre l’1 de novembre de 2007 i el 7 de gener de 2014 com a assessor de la Direcció Territorial de Sanitat sense anar-hi a treballar, ha recollit el guant i ha criticat els “interessos particulars” dels seus ja exsocis. Els edils populars han abrigallat Bascuñana en una compareixença en què ha anunciat la retirada de les competències als cinc regidors de Ciutadans, a més del cessament dels seus assessors.

El PP denúncia un “xantatge” de Ciutadans

“No cedirem a cap xantatge, mantenim les nostres línies roges, tot i que ara Ciutadans sembla que ha trobat altres col·laboradors que sí que els consentiran el que nosaltres no els hem passat, com és usar l’Ajuntament d’Oriola en benefici d’uns particulars”, ha reblat l’alcalde popular.

A Bascuñana li queden poc més de dues setmanes al capdavant de l’ajuntament. El pròxim 25 d’abril hi ha convocat un ple en què, si no hi ha traïció de cap mena entre els nous socis de la moció de censura, passarà la vara de comandament a la socialista Carolina Gracia.

La nova majoria, incloent-hi Cambiemos Orihuela, suma 14 regidors davant dels nou del PP i els dos de Vox. La decisió ha sigut “meditada i analitzada de manera meticulosa”, segons el grup municipal socialista. “Hui hem registrat la moció de censura, però la realitat és que Bascuñana ja fa temps que va dimitir de les seues funcions”, afigen.

Els socialistes d’Oriola retrauen que Bascuñana “ha estat més ocupat en l’estabilitat del seu lloc que en l’estabilitat d’Oriola”. José Francisco Aix ha assegurat que havia advertit moltes vegades que el govern municipal “no funcionava bé”. “Hi ha hagut un robatori sistemàtic de competències”, assegura en referència a les àrees de Recursos Humans i d’Urbanisme. Aix fins i tot ha denunciat que s’han produït actuacions urbanístiques “a esquena” del regidor responsable de l’Àrea d’Urbanisme, de Ciutadans. “Aquesta decisió no és fruit d’un rampell, ja fa temps que ho parlàvem”, ha afirmat.

El líder de Ciutadans a Oriola, que ha mantingut durant anys en el poder a Bascuñana malgrat estar imputat per un presumpte delicte de malversació de cabals públics, ha lamentat que la seua formació s’ha queixat “amargament” pel “furt de les competències” per part dels populars.

De la seua banda, la portaveu de Cambiemos Orihuela, María García Sandoval, ha assegurat que la marca d’Unides Podem prestarà els vots dels seus tres regidors perquè prospere la moció de censura, encara que ha advertit que no participaran en el nou govern municipal. “Aquesta vegada sembla que va de bo”, assegura.

Els 14 regidors que conformen la moció de censura han signat el document davant notari i dimecres ultimaven els detalls del pacte de governabilitat que acaba amb el mandat de l’alcalde zombi que va cobrar un sou públic sense demanar vacances, ni tindre un lloc de treball adscrit, ni tan sols aparéixer pel seu despatx.