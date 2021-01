Un PAI amb camp de golf aprovat per Rafael Blasco costa a la Generalitat Valenciana 24 milions en indemnitzacions

El fallit programa d’actuació urbanística (PAI) del sector R-8 Els Plans de Nàquera (el Camp de Túria) costarà un forat econòmic important als comptes de la Generalitat Valenciana. Concretament, 24 milions d’euros en indemnitzacions a compartir amb l’Ajuntament de Nàquera. La primera sentència, tal com va informar aquest diari, ha obligat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, a transferir crèdit per un import de quatre milions d’euros de diversos programes pressupostaris al d’Urbanisme, per fer front a les indemnitzacions.

L’actuació urbanística, aprovada inicialment pel conseller de Territori llavors Rafael Blasco, preveia la construcció d’uns 800 habitatges de luxe en una superfície de més de 300.000 metres quadrats i un enorme camp de golf.

Una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va declarar nul·la l’homologació modificativa i el pla parcial del sector R-8. “L’adscripció d’un element estructural com era el PDR-6 [el camp de golf] a càrrec únicament d’aquest sector era contrària al principi de justa distribució de beneficis i càrregues, ja que aquest element estructural estava al servei de tot el municipi i s’obtenia únicament a càrrec dels propietaris del sector esmentat”, van argumentar els magistrats.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de València, sent conseller del ram el corrupte confés Rafael Blasco, va aprovar el pla parcial modificatiu que permetia l’execució del planejament proposat en l’acord municipal, amb la qual cosa l’agent urbanitzador seleccionat per l’Ajuntament va executar aquesta actuació, prèvia aprovació municipal, de la reparcel·lació forçosa dels terrenys, es van iniciar les obres d’urbanització i es van girar als propietaris les càrregues d’urbanització corresponents.

L’alcalde de Nàquera pel PP llavors, Salvador Pérez Navarro, va adjudicar el programa a l’empresa Prosunaq SL, de la qual era administrador únic la firma Programación Norte SL, que al seu torn estava administrada per l’aparellador municipal de Nàquera, Juan Carlos Piquer Valverde, familiar pròxim de la dona de l’exalcalde, i per Urbe Construcciones y Obras Públicas SL, actualment en concurs de creditors. Aquesta última promotora estava participada per l’antiga Gil Garrido O. P. SL, administrada per Gil Garrido García, que també va ser apoderat solidari de Sedesa Obras y Servicios, l’empresa de la família Cotino.

L’ajuntament va acordar acceptar la cessió de la condició d’agent urbanitzador a Urbe Construcciones y Obras Públicas SL, i va alliberar així Prosunaq SL de possibles indemnitzacions. La corporació municipal va aprovar també un conveni per a cedir durant 50 anys a la Federació de Golf de la Comunitat Valenciana el gegantesc camp a construir sobre sòl públic a canvi d’un cànon anual testimonial de 3.600 euros.

La sentència del TSJCV del 30 de març de 2012 que va anul·lar el PAI va concloure que l’adscripció en exclusiva a càrrec dels propietaris de sòl del sector R-8 afectat per la càrrega de la construcció del camp de golf, dotacional públic, era contrària als principis de “justa distribució de beneficis i càrregues”.

La sentència, en plena crisi del sector immobiliari, va suposar la paralització definitiva de les obres d’urbanització, que van quedar sense concloure, a pesar que ja s’havien executat pràcticament totes les faenes. El 2013, sent la líder del PP valenciana Isabel Bonig consellera de Territori, uns quants propietaris del sòl afectat van presentar 19 reclamacions de responsabilitat patrimonial que exigien el reintegrament de les quotes abonades a l’agent urbanitzador, així com les despeses generades per les garanties financeres i el valor dels cultius eliminats a conseqüència de les obres.

L’import total de les indemnitzacions, que, previsiblement, hauran de pagar la Generalitat i l’Ajuntament de Nàquera, ascendeix a quasi 24 milions d’euros, segons fonts solvents coneixedores dels contenciosos. El TSJCV ha estimat en diverses sentències les pretensions dels propietaris de les parcel·les, a qui considera que s’ha de rescabalar després de la paralització del procés d’urbanització.

La primera sentència, que va imposar indemnitzacions per quatre milions d’euros, ha obligat la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat a transferir crèdit d’altres programes al d’Urbanisme per fer front als pagaments milionaris. Els fons s’han llevat del programa d’Ordenació del territori i paisatge (100.000 euros); d’Infraestructures públiques (1,9 milions); de Planificació, transports i logística (un milió), i de Ports, aeroports i costes (un milió). El departament que dirigeix Arcadi España es prepara ara per a una altra tanda d’indemnitzacions.