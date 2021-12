Per què l’Ajuntament no assumirà el nou estadi del València CF: quatre preguntes i respostes sobre la represa de les obres

El president del València CF, Anil Murthy, es reunirà dimarts que ve 28 de desembre amb el president del Govern valencià, Ximo Puig, per presentar-li l’actualització del projecte del nou estadi del València CF. Puig espera a més que es presente documentació sobre les garanties de pagament després d’aprovar-se en l’assemblea de La Liga el crèdit del fons d’inversió CVC, que suposarà una injecció econòmica per al club de 120 milions d’euros.

Segons va comentar Murthy en la junta d’accionistes del 16 de desembre passat, el club destinarà 80 milions d’euros a acabar el coliseu de l’avinguda de les Corts Valencianes i va afirmar que esperen que les obres puguen començar al setembre de l’any que ve, depenent de la tramitació dels permisos i les llicències.

En aquest sentit, suposant que la reunió es desenvolupe de manera satisfactòria i que Murthy presente les garanties exigides per les autoritats polítiques, s’obriria un nou escenari que presenta alguns dubtes sobre la possibilitat de reprendre les obres de manera immediata, després que el ple del Consell del 19 de novembre passat aprovara l’inici de l’expedient de caducitat de l’actuació territorial estratègica (ATE), el pla urbanístic dissenyat per acabar el coliseu els terminis del qual s’han incomplit i que inclou avantatges importants, entre els quals, 40.000 metres quadrats addicionals de sòl terciari (ús comercial) en la parcel·la de Mestalla situada en l’avinguda d’Aragó.

L’acord del Consell subscrit el 19 de novembre passat, no obstant això, atorgava un termini de gràcia de 90 dies al club perquè presentara les garanties esmentades, i en aquest cas es mantindria l’edificabilitat, però sota un altre instrument urbanístic diferent a l’ATE, en procés de caducitat, que caldria tramitar i aprovar.

Fa poc, l’Associació de Torino a Mestalla, opositora a la gestió del magnat de Singapur Peter Lim, va sol·licitar que es rectificara aquest acord i que en compte d’optar per la via de la caducitat per resoldre l’ATE s’optara per la del canvi del promotor, una opció també prevista legalment pel reglament de l’actuació urbanística.

Així doncs, proposen que l’Ajuntament, a través de l’empresa municipal Aumsa, es convertisca en el promotor i que siga qui finalitze el nou estadi de manera subsidiària, és a dir, embargant prèviament al club els fons necessaris obtinguts del fons CVC. Des de l’entitat asseguren a més que la caducitat de l’ATE implica que les obres no es puguen reprendre fins que s’aprove un nou pla d’actuació ajustada que afirmen, “com a mínim i, en el millor dels casos, pot anar-se’n a 3 anys”.

No obstant això, aquesta teoria difereix de la que les administracions mateixes manegen a través dels seus serveis jurídics, unes qüestions que han explicat a elDiario.es.

Quan acaba el termini de 90 dies atorgat al València CF perquè presente les garanties i els avals?

El ple del Consell del 19 de novembre passat va aprovar que, si el València CF, promotor de l’ATE, presentava en el termini de 90 dies “una proposta creïble i garantida financerament per a finalitzar l’estadi i altres previsions incorporades en l’actuació a la Generalitat, en el cas que el Consell declarara la caducitat, aplicaria la competència que li atorga l’article 5.3 de la Llei 1/2012 de decidir si es deroguen o no les previsions del planejament aprovat en ocasió de la tramitació de l’ATE”. Segons diverses fonts consultades, el termini de 90 dies comença a comptar des que es notifica al club, sense necessitat que notifique la recepció. Això va passar “entre la setmana passada i l’anterior” per la qual cosa, tenint en compte que els 90 dies són hàbils i no naturals, el València CF tindria fins a mitjan abril per a presentar tota la documentació i retindre així els avantatges urbanístics de l’ATE.

L’Ajuntament de València està disposat a assumir la condició de promotor de l’ATE?

No. Tant la vicealcaldessa Sandra Gómez com l’entorn de l’alcalde Joan Ribó han descartat aquesta possibilitat argumentant que és el València CF el que té la responsabilitat i el compromís de finalitzar totes les actuacions urbanístiques, i més ara que s’ha obert una via de finançament mitjançant el fons CVC, unit a la quantia obtinguda per la venda de la parcel·la de Mestalla. Per tant no concorre cap circumstancia per la qual l’Ajuntament es plantege aquesta opció, almenys mentre el club complisca la paraula. Gómez va afirmar fa poc que l’obligació del club d’acabar el seu nou camp de futbol “continua molt vigent” i es manté encara que l’actuació territorial estratègica (ATE) de Mestalla decaiga. “Ara la propietat ha anunciat que vol acabar les obres i començar-les a final d’any. Té una oportunitat de demostrar-ho, garantint i afermant el cost d’aquestes obres”, ha asseverat.

Podria el club reiniciar les obres al setembre encara que decaiga l’ATE com a instrument urbanístic?

Tant les fonts municipals consultades (Regidoria de Desenvolupament Urbà i alcaldia) com les de la Conselleria de Política Territorial coincideixen a afirmar que sí, que és independent la tramitació d’un nou pla urbanístic que reculla l’edificabilitat de l’ATE amb la reactivació de les obres. Com va explicar Gómez, si caiguera l’ATE, es compta amb “el pla urbanístic que es va aprovar el 2007, el PAI de Mestalla” i ha dit que aquest “seria el projecte que requalificaria aquesta zona”. Precisament amb aquest pla es van iniciar les obres del nou estadi l’any 2007, per la qual cosa de la mateixa manera es podrien reprendre. “No hi ha una relació directa. Per tant, encara que l’ATE no continue vigent, l’obligació d’acabar l’estadi continua molt vigent i es podria dur a terme demà mateix si hi haguera un projecte aprovat i la voluntat econòmica de la propietat d’acabar el nou estadi”, va dir la vicealcaldessa.

Quin tipus de llicència necessita el València CF per a reactivar les obres?

Com que es tracta d’una edificació destinada a un servei i no, per exemple, a habitatges, requereix una llicència d’obres i d’activitats per a poder reiniciar les faenes, amb l’autorització prèvia de la Conselleria de Política Territorial. Una vegada el club remeta tota la informació i la documentació exigida per l’Ajuntament i obtinga la llicència, tindrà sis mesos per a reprendre les faenes, prorrogables a sis més si ho sol·licita. Si transcorregut aquest termini no s’han engegat les obres, la llicència caducarà.