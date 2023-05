Pilar Lima: el repte de fer tornar Podem a l’Ajuntament de València per a un “urbanisme en mans de la gent”

Pilar Lima (València, 1977), diplomada en Treball Social i professora especialista en llengua de signes, és la portaveu actual d’Unides Podem en les Corts Valencianes. D’adscripció ‘pablista’, Lima va aterrar en Podem arran de les mobilitzacions del 15M. Després d’una legislatura atrafegada en què la formació morada ha fet surf sobre diverses crisis internes –la més greu, la dimissió del seu vicepresident anterior en el Govern valencià, Rubén Martínez Dalmau, fa quasi dos anys– la candidata afronta el repte per a les pròximes eleccions municipals que la seua formació torne a l’Ajuntament de València, després d’un mandat absent de la política municipal pel fracàs de València en Comú, la marca que va representar la formació entre el 2015 i el 2019.

Lima afronta la campanya “amb molta il·lusió i esperança” i “amb la convicció ferma” de liderar el “projecte més ambiciós i valent per a València”. “Ja fa mesos que faig una ruta pels barris de la ciutat i m’he reunit amb més de 50 col·lectius i associacions veïnals, ecologistes, feministes, de defensa de la ciutat i del territori”, afirma.

La candidata de la formació morada troba a faltar l’empenta d’Unides Podem en el consistori, governat fins ara per Joan Ribó (Compromís) amb el suport del PSPV-PSOE. “Serem la força decisiva per a garantir un doble objectiu: la reedició d’un nou govern progressista a la ciutat, sent el mur de contenció perquè no tornen les dretes i, a més, tindre un govern de la ciutat molt més valent i unes polítiques molt més ambicioses”, declara Lima.

La formació ha centrat la seua campanya a marcar un perfil propi davant del primer edil i la vicealcaldessa Sandra Gómez. “Hi ha moltes promeses incomplides”, lamenta. “En campanya electoral veiem moltes promeses, molt d’esquerres, però més important que els programes és la voluntat de dur-los a terme”, afig Lima, que aposta per un “urbanisme en mans de la gent”.

També destaca la desigualtat entre barris: “Encara impressiona veure els contrastos de la ciutat, necessitem més inversió perquè el codi postal no determine la vida de les persones”.

Sobre del projecte d’ampliació del port de València, Pilar Lima assegura que falta “més contundència” per part de l’Ajuntament per a defensar els interessos de l’urbs davant dels “de les grans navilieres” o de l’empresari Vicente Boluda. “És clau la participació ciutadana, ningú ha consultat els veïns de València quina relació volem entre la ciutat i el port i quin tipus de port volem”, postil·la.

La “turistificació exagerada” que pateix la ciutat

També destaca un altre repte per a les esquerres a València: el “meló” de la remunicipalització dels serveis. “Nosaltres ho farem, és una decisió estratègica que ha de prendre’s al començament de la legislatura i amb una bona planificació, perquè, progressivament, aspectes tan important en una ciutat com el servei d’ajuda a domicili que cuida els nostres majors, la gestió de l’aigua, dels residus o de la neteja dels barris es posen en mans de la gestió pública”, va anunciar la candidata morada.

A més, Lima troba a faltar polítiques d’habitatge i afrontar la “turistificació exagerada” que pateix la ciutat. “Ho saben bé els dos partits que governen, ningú s’atreveix a negar això, perquè és evident”, assenyala.

Pilar Lima encapçala la candidatura a l’Ajuntament de València amb el rerefons de l’enfrontament obert entre Sumar, el projecte de Yolanda Díaz, i Podem. “És il·lús pensar que podem desconnectar-nos del que passa en l’àmbit estatal o de les discussions polítiques nacionals”. No obstant això, Lima també destaca el paper de Podem en l’executiu de Pedro Sánchez. “Posaré un exemple que ens agafa a prop: l’ampliació del port de València ha d’aprovar-se en el Consell de Ministres i gràcies a la nostra presència allí, a través de les nostres ministres, ja hem aconseguit una vegada que el PSOE no el ficara en el Consell de Ministres i seguirem alerta”, explica.

“Paper decisiu” en el Govern del Botànic

Sobre l’actuació d’Unides Podem en l’última legislatura del Pacte del Botànic, Lima considera que han tingut un “paper decisiu per a tirar avant les polítiques més valentes dels últims anys”. “Som la força que ha espentat la desprivatització de la sanitat valenciana o la que ha començat a construir els fonaments d’un sistema públic d’habitatge, inèdit en la història de la democràcia valenciana després de dècades de bipartidisme en què l’habitatge ha sigut controlat per a l’interés dels poderosos, de les constructores i les grans empreses”, afirma.

La conselleria que dirigeix Héctor Illueca, afig Lima, ha encapçalat “polítiques que són avantguarda a escala estatal i que conceben l’habitatge com un dret”. Illueca va substituir el dimitit Rubén Martínez Dalmau després d’una de les crisis més sonades del Pacte del Botànic, abans de la dimissió de Mónica Oltra. Les desavinences entre els diferents corrents de Podem van causar un reguitzell de baixes i de tensions en el grup parlamentari del qual Lima ha sigut portaveu en substitució de Naiara Davó.

“Tot i ser un grup menut, hem garantit avanços importants en sanitat, habitatge o economia que sense nosaltres haurien sigut impensables”, assegura Lima. “Sense Unides Podem, no s’hauria aprovat la taxa turística que ja proposàvem des del 2016 i tampoc tindríem l’Agència Valenciana de l’Energia com a pas previ a una empresa pública que garantisca la democratització de l’accés a l’energia”, afig.

Després de la convulsa segona legislatura, Pilar Lima afronta ara la tornada de Podem al Govern municipal. “Volem que València la dissenyen els veïns i veïnes”, conclou.