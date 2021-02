El pla de xoc de la Generalitat Valenciana per als sectors més afectats per la pandèmia: 380 milions en préstecs de l’IVF i ajudes directes

Les restriccions sanitàries que han obligat a tancar comerços i empreses o limitar-ne en gran manera l’horari han portat el Govern valencià a posar en marxa un pla de xoc d’ajudes directes per un import, de moment, de 380 milions d’euros. Els fons del Pla Resistir podran ampliar-se en funció de l’evolució de la pandèmia i les restriccions consegüents per als sectors més afectats –turisme, hostaleria, oci nocturn i activitats culturals i esportives–, que han registrat una caiguda del volum de negoci del 40% l’últim any, segons les dades del Banc d’Espanya.

La injecció de la Generalitat Valenciana beneficiarà, segons les previsions de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, 22.000 empreses, 44.000 autònoms i 136.000 treballadors per compte d’altri. Llevat de les ajudes per a autònoms i micropimes, qualsevol empresa dels sectors afectats, amb independència de la grandària, pot acollir-se a les ajudes. A més, les ajudes no són incompatibles entre si.

Juan Pérez Ballester, director general de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera, explica que “les mesures actuals són una reacció ràpida a una situació d’urgència”. “Hem intentat crear diferents instruments per a cobrir diferents necessitats”, assegura. Els responsables d’Hisenda consideren que aquest paquet d’ajudes de 380 milions cobreix la demanda actual, però no descarten aportar més fons per a aquests sectors i altres que puguen veure’s afectats per les restriccions sanitàries.

Ajudes Parèntesi: 160 milions gestionats per ajuntaments

Les ajudes directes gestionades pels ajuntaments ascendeixen a 160 milions i suposaran 2.000 euros fixos per microempresa o autònom dels sectors de l’oci, turisme, restauració i hostaleria, a més de 200 euros per cada treballador. En el cas de les Ajudes Parèntesi, les empreses beneficiades no podran tindre a més de 10 treballadors (el màxim que pot rebre un empresari són 4.000 euros). Els consistoris tenen de termini fins al pròxim 5 de febrer per a sumar-se a aquests fons.

Ajudes directes a autònoms, empreses i treballadors en ERTO: 105 milions

Les ajudes a la viabilitat i el foment de l’ocupació, amb 80 milions, permeten cobrir despeses de la Seguretat Social a empresaris i autònoms (el termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el pròxim 4 de febrer de manera telemàtica a través del Labora). Els sectors afectats rebran una quantitat fixa de 600 euros per cadascun dels treballadors o autònoms fins a un límit de 12.000 euros, amb independència de la grandària de l’empresa. Hisenda preveu que aquesta línia arribarà a 180.000 beneficiaris.

Els autònoms que ja han rebut una prestació extraordinària de la Seguretat Social al desembre i al gener i que no formen part dels sectors de l’hostaleria, turisme, oci i restauració, rebran 300 euros addicionals. El paquet d’ajudes extraordinàries per a autònoms ascendeix a huit milions d’euros.

L’ajuda directa a les persones que continuen en ERTO (48.000 a la Comunitat Valenciana el desembre passat) pretén completar els diners que reben aquests treballadors de la Seguretat Social. L’ajuda complementària, de 150 euros al mes, no necessita tramitació. La Generalitat encreua les dades de les persones en ERTO amb la Seguretat Social per la qual cosa els beneficiaris reben l’ingrés sense cap mena de tràmit.

Les ajudes addicionals als ERTO, per valor de 17 milions, es tramiten d’ofici per part de la Generalitat Valenciana: “Ningú ha de demanar res, som nosaltres de manera proactiva, mitjançant un conveni amb el SEPE, els que farem l’ingrés als afectats”, indica el director general de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera. “És la cosa més simple per al tercer i la cosa més àgil per a la gestió”, postil·la Pérez.

Dues línies de préstec de l’IVF: 100 milions

L’Institut Valencià de Finances (IVF) ha obert dues línies diferents de préstecs per a qualsevol empresa, amb independència de la grandària, que inclou també altres sectors afectats, com el taxi, les agències de viatges o l’esport i l’entrenament físic. Les sol·licituds es tramiten a través de la pàgina web de l’IVF.

Així, els préstecs bonificats, entre 15.000 i 750.000 euros, inclouen trams no reembossables de fins al 30%. Els préstecs bonificats tenen un interés del 0,5%, un any de carència i el termini de devolució s’ha ampliat fins a sis anys. L’IVF ha decidit agilitar la tramitació amb un formulari que només requereix la documentació i una signatura electrònica.

La línia de finançament per a préstecs participatius ascendeix fins a 800.000 euros i està dirigida a negocis amb insuficiència de recursos propis i que pateixen una situació economicofinancera límit amb l’objectiu de dotar-los de solvència. El termini de devolució és de 15 anys, amb una carència en la devolució durant els dos primers anys.

Ajudes directes a sectors amb pèrdues sostingudes: 15 milions

El Pla Resistir també preveu ajudes directes per valor de huit milions per a autònoms o empreses vinculats a l’oci nocturn i a l’entreteniment, com ara titulars d’establiments públics de discoteques, sales de ball i bars de copes amb actuacions musicals en directe i sense, entre altres. Aquestes ajudes, pendents de pactar-se en la Mesa de l’Oci i de l’aprovació en els pròxims dies, oscil·laran entre 3.000 i 10.000 euros, segons els càlculs del departament que dirigeix el conseller Vicent Soler. Per a l’artesania i els sectors vinculats a les festes tradicionals, la Generalitat ha inclòs set milions en ajudes directes.