Ciutadans veu les orelles al llop i accedeix ara a negociar la baixada del llistó electoral valencià al 3%

El grup parlamentari de Ciutadans es planteja per enèsima vegada negociar la reforma de la llei electoral valenciana per abaixar el llistó d’entrada a les Corts Valencianes del 5% al 3%. La portaveu parlamentària, Ruth Merino, elegida fa poc després de l’abrupta marxa de Toni Cantó al PP, ha expressat dimarts després de la Junta de Portaveus la intenció del seu grup d’esmenar la proposició de llei presentada pels partits del Pacte del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem) per a reformar la norma, que data del 1987.

La formació va votar en contra de la presa en consideració de la proposta el febrer passat, un tràmit que va seguir avant perquè aquest pas només requereix una majoria absoluta, a la qual els partits de l’ala progressista arriben, en conjunt, amb 52 diputats. Però les Corts Valencianes, amb 99 diputats i sis grups polítics, necessiten 66 diputats per a aprovar la reforma, cosa que fa indispensable el suport de Ciutadans.

Després de la desfeta electoral en les eleccions gallegues i catalanes, les previsions per a les eleccions a Madrid i la fugida de càrrecs al PP derivada de la moció de censura a Múrcia, el partit veu l’orelles al llop i sent amenaçada la seua supervivència en els territoris amb una barrera electoral elevada. La Comunitat Valenciana té juntament amb Madrid la barrera electoral més elevada de l’Estat espanyol, amb un 5% de vots per a tota l’autonomia –altres comunitats mantenen el 5%, però en funció de la circumscripció, no del conjunt territorial–.

Merino, d’un tarannà més moderat que el seu antecessor, que va canviar diverses vegades el rumb de la formació política, ha expressat dimarts que vol estudiar “amb calma” les esmenes a la reforma presentada de nou per la majoria progressista. “No tenim cap inconvenient a intentar millorar aquesta llei, com qualsevol altra”, ha indicat. La Junta de Portaveus ha acordat estendre el termini per a negociar les esmenes a la norma fins al 18 de juny, una pròrroga que dona marge al Botànic per negociar el suport de Ciutadans i evitar un altre fracàs amb la reforma.

El canvi d’opinió de Ciutadans, amb Mari Carmen Sánchez al capdavant en la Comunitat Valenciana i Albert Rivera com a responsable nacional, va acabar frustrant la reforma la legislatura passada. Ciutadans va decidir exigir a última hora una condició que requeria una reforma de l’Estatut d’Autonomia, una qüestió que havia de passar pel Congrés dels Diputats i que va fer els terminis inassolibles per al parlament autonòmic. Els partits que componen el Pacte del Botànic no han rebut notícies de Ciutadans més enllà de les declaracions després de la Junta de Portaveus, però confien que el partit done suport a la reforma i negocie: “Tenim tota la intenció d’arribar a un acord”, ha expressat Fran Ferri, portaveu de Compromís, que ha recordat que va ser Cantó qui va demanar als partits que presentaren la reforma de manera urgent i després va fingir la seua indignació amb el fet que haguera sigut sense comptar amb les aportacions de Ciutadans.

La portaveu de Ciutadans ha assegurat que no plantejarà entrebancs a estudiar les esmenes “les presente qui les presente” i ha defensat que qualsevol llei “serà millor” incorporant les idees de la seua formació, per instar el Botànic a escoltar-les. “No descartem res”, ha insistit per “millorar des del centre qualsevol iniciativa del Botànic amb postures moderades i assenyades”. “Veurem què volen fer: si volen passar el corró i fer el que vulguen, hauran de comptar amb un no per part nostra”, ha advertit, i ha garantit que els diputats de Cs estudiaran la reforma “amb calma” i entre tots per intentar millorar-la. Merino ha assegurat que “mai” s’han oposat a millorar la proporcionalitat en la llei electoral valenciana ni a rebaixar el llistó electoral o a les llistes cremallera –alternança de sexes en les llistes per a millorar la paritat en les institucions.