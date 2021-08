La Comunitat Valenciana prorroga el toc de queda i la limitació de reunions fins al 6 de setembre en 68 municipis

El Govern valencià prorroga les restriccions de mobilitat nocturna i de limitació de les reunions fins al 6 de setembre en 68 municipis afectats severament per la pandèmia. Després d’obtindre l’aval del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, l’executiu autonòmic ha decidit aplicar la limitació de la mobilitat entre la 1.00 i les 6.00 de la matinada i la limitació de les reunions a un màxim de 10 persones en els municipis assenyalats.

Les mesures afecten municipis de més de 5.000 habitants que presenten més risc epidemiològic per Covid-19, 32 dels quals de la província de València, 27 a la d’Alacant i 9 municipis pertanyents a Castelló. Les restriccions entraran en vigor el pròxim 17 d’agost i es mantindran fins al 6 de setembre, incorporant el període previst per a la celebració de les Falles. La limitació de les reunions a 10 persones se circumscriu als municipis amb restricció de la mobilitat nocturna.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha dirigit dissabte la comissió interdepartamental per acordar les mesures de les pròximes tres setmanes. En la seua compareixença juntament amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, el president valencià Puig ha recordat que les mesures responen a criteris tècnics, com la taxa de positivitat o el rastreig. Gairebé 2,6 milions de persones, quasi la meitat de la població, viuran sota les restriccions, que “han donat resultats positius”.

“Cal fer una crida a la prudència i a la responsabilitat, perquè pot sorgir en qualsevol cas un brot. La pandèmia no està superada i continua entre nosaltres a pesar que estadísticament estem millor”, ha recordat el dirigent socialista. “Les restriccions obtenen resultats i són pel bé de la salut pública general”, ha insistit Puig, que posa el focus en l’acceleració de la vacunació.

Reforç de la vacunació

Dilluns que ve la Comunitat Valenciana rebrà mig milió de dosis de les tres vacunes, que permetran accelerar la immunització a la població més jove. Més de la meitat de les dosis rebudes es destinaran a persones entre 12 i 19 anys, mentre que més de 100.000 seran segones dosis per a joves entre 20 i 30. Les resistències “són mínimes”, assegura Puig, que recorda que el 85% de les persones que estan en l’UCI o no estan vacunades o no tenen la pauta completa. “És el millor instrument per a la superació de la pandèmia”. Segons la consellera de Sanitat, la setmana vinent se citarà tota la població vacunable que no ha bloquejat l’agenda per vacances.

Barceló ha indicat que els brots s’han reduït un 5,6% respecte de la setmana anterior i que ha millorat la traçabilitat, però recorda que més de la meitat es registren en població menor de 40 anys i tenen origen social, cosa que, al seu criteri, justifica la pròrroga de les restriccions en els municipis amb més mobilitat social.

La incidència acumulada continua a la baixa

La Comunitat Valenciana ja és la segona autonomia amb menys incidència a l’Estat espanyol i baixa dels 400 casos per cada 100.000 habitants, una xifra que superava des del 14 de juliol. Segons dades del Ministeri de Sanitat, la incidència acumulada en els últims catorze dies se situa en 387 casos cada 100.000 habitants, mentre que la mitjana espanyola se situa en 462. Les taxes d’incidència per grups d’edat van lligades al ritme de la vacunació. Segons les actualitzacions, el grup entre 12 i 19 anys presenta de nou la més elevada, amb 927,61 casos, seguit del de 20 i 29 anys, que continua a la baixa amb 877,69 positius per cada 100.000 habitants. El ritme de vacunació ha registrat un nou rècord diari amb 149.000 dosis.

Aval del TSJ

La interlocutòria de Tribunal, que té un vot particular, manté que la restricció de la mobilitat nocturna no suspén el dret a la lliure circulació, sinó que el limita, i al·ludeix a l’expansió de la variant Delta del coronavirus, a l’augment d’hospitalitzacions i defuncions, al creixement en la positivitat de les proves diagnòstiques i a l’increment de la socialització i la mobilitat. La Sala conclou que les mesures proposades per la Conselleria de Sanitat suposen un manteniment del control “encara necessari” i que compleix el “judici constitucional de proporcionalitat”, expressant-se en línia amb resolucions anteriors.

De la mateixa manera, el Tribunal recorda que actualment els grups d’edat més afectats són els més joves, en què “la malaltia sol ser lleu i presenten poques comorbiditats”, encara que aquests contagis impacten “especialment en l’Atenció Primària”. Afig la resolució que hi ha el risc d’aparició d’una variant que puga afectar la protecció de les vacunes i la infecció prèvia.