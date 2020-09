La incertesa provocada per la pandèmia fa descendir les beques internacionals i les sol·licituds Erasmus en les universitats valencianes

Les universitats públiques valencianes intenten portar el curs amb la màxima normalitat possible en un context en què normalitat sona a distòpia. La primera setmana de setembre és el període en què molts estudiants agafen els vols cap als països de destinació per cursar algunes assignatures a l’estranger gràcies al programa Erasmus. Uns plans que les restriccions d’altres països europeus estan alterant.

El Regne Unit, Eslovènia, Finlàndia, Geòrgia, Hongria, Irlanda o Noruega són alguns països que han exigit quarantena als viatgers espanyols, alguns també amb el requisit de fer proves PCR. Fa poc els Països Baixos i Bèlgica han endurit les restriccions, i han arribat a suprimir els vols en aquest últim cas, unes mesures que han obstaculitzat els plans de milers d’estudiants Erasmus que havien de traslladar-se en els primers dies de setembre.

Per als estudiants que tenien la destinació entre els països que han anunciat restriccions de mobilitat, les universitats busquen una reubicació ràpida en altres països socis o posposar la beca al semestre següent o al curs següent. Les universitats públiques valencianes van optar per mantindre les beques de mobilitat estatals, europees i de països extracomunitaris, malgrat la pandèmia, encara que van recomanar retardar l’eixida al segon quadrimestre del curs. Alguns alumnes han hagut de suspendre la seua estada, altres ajornar-la i uns tercers cursaran el programa en línia, amb el pla d’estudis de la universitat de destinació, però des de casa, com en el cas de la Universitat Jaume I de Castelló.

El nombre d’estudiants que han renunciat aquest curs a la beca de mobilitat és “alt”, segons indiquen en la UV, encara que no tenen una xifra tancada. En principi, els estudiants ixents confirmats són 1.367, davant els 1.650 de l’any anterior, mentre que els que arribaran aquest curs són 1.917, davant els 2.292 del curs anterior. Gran part dels alumnes que arriben (1.280) han sol·licitat l’estada a València durant el segon semestre. En l’UJI la baixada també ha sigut considerable: en el cas d’estades de primer semestre o curs complet, han acceptat la mobilitat 71 alumnes, davant 194 del curs anterior, mentre que en segon semestre han sigut 53 alumnes, davant 52 del curs anterior. Respecte als alumnes entrants, fins hui s’han confirmat 93 alumnes per al primer semestre i 44 per al segon. L’UJI seguirà el principi de reciprocitat entre institucions; és a dir, no admetre mobilitats presencials des d’universitats que no hagen d’admetre els seus estudiants. Aquest centre preveu que alguns estudiants puguen fer el curs Erasmus de manera virtual. “Si la universitat de destinació permet la mobilitat virtual, les mobilitats anuals poden començar de manera virtual i també es permetrà la mobilitat virtual durant el primer semestre a l’estudiantat que no tinga la possibilitat d’ajornar la mobilitat internacional al segon semestre del seu últim curs”, explica l’entitat. Per part seua, la Universitat d’Alacant rebrà 139 estudiants i n’enviarà 184 a països europeus, davant els 523 i 627 que van arribar i van eixir el passat curs.

La Comissió Europea estableix que les institucions i les organitzacions han de mantindre obert un canal de comunicació amb els participants dels seus projectes, encara que els seus locals estiguen tancats, per aclarir els dubtes que tinguen els estudiants o professors. Quant als alumnes que arriben, les universitats indiquen que el protocol sanitari és el mateix per a tots els estudiants i segueix les directrius acordades amb el Ministeri d’Universitats i la conselleria de Carolina Pascual.