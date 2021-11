Oltra reclama al Govern la derogació la Llei d’estrangeria per lluitar contra l’explotació sexual

En la lluita contra l’explotació sexual, en el cim de les violències masclistes, les mesures que allunyen les dones de la vulnerabilitat esdevenen fonamentals. Els col·lectius feministes ja fa anys que denuncien que l’explotació sexual s’aprofita dels que no tenen cap defensa, ni recursos a què acudir, ni opcions per a desenvolupar un projecte de vida.

La vicepresidenta del Govern valencià i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, reclama al Govern central la derogació de la Llei d’estrangeria com un dels elements clau per a frenar la tracta. En una compareixença parlamentària dilluns, arrancada de la setmana contra la violència masclista que culmina aquest 25 de novembre, ha instat el Govern central a “conjuminar forces” per acabar amb l’explotació sexual de les dones a través d’eines de caràcter estatal que s’unisquen i complementen “les que ja s’han posat en marxa a la Comunitat en el marc de la seua competència autonòmica”.

La també consellera d’Igualtat ha comparegut a petició pròpia davant la Comissió de Polítiques d’Igualtat de les Corts Valencianes per informar sobre el compliment del pacte valencià contra la violència masclista, la llei de violència contra la dona i la llei d’igualtat de caràcter autonòmic, en vespres del dia contra la violència masclista.

En el pla estatal, la dirigent de Compromís considera necessari que el Govern central destine “més recursos a perseguir policialment les màfies i els proxenetes”, així com la urgència d’implantar “una política migratòria segura i solidària” que evite que les dones migrants siguen captades i queden atrapades per les màfies del tràfic. Unes xarxes que excedeixen els límits autonòmics i nacionals i que per combatre’s requereixen accions coordinades entre els organismes judicials i policials, entre altres. En aquest sentit, considera essencial derogar lleis i normes d’estrangeria que “no faciliten la regulació administrativa i la inclusió sociolaboral de les dones migrants, les condemnen a ser víctimes d’explotació sexual o a prostituir-se”.

En la mateixa línia, la de la vulnerabilitat econòmica, la vicepresidenta reclama recursos per a acabar amb la pobresa que condemna les persones, especialment les dones, “a una vida de precarietat, de sofriments i d’explotació de tota mena, també sexual”.

La vicepresidenta ha posat en valor accions autonòmiques com el programa Alba d’atenció integral a dones víctimes en l’àmbit de la prostitució o la tracta, o l’increment en 320 euros de la renda valenciana d’inclusió per a les persones prostituïdes, víctimes d’explotació sexual o de tràfic d’éssers humans i crida el Govern a coordinar aquestes mesures en tot el territori.