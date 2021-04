Podem pacta una indemnització en el primer dels judicis per acomiadament de tres treballadors a València

El primer judici per acomiadaments improcedents en Podem València s’ha saldat amb un acord previ a la celebració de la vista. El partit reconeix el caràcter improcedent de la decisió en el cas d’una treballadora que va ser expulsada poc després de les primàries, al·legant la formació un acomiadament disciplinari per una sèrie d’incompliments que la treballadora va negar.

L’exempleada del partit reclamava la nul·litat de l’acomiadament pel fet de considerar que s’havia produït per causes ideològiques. La jove havia format part de la candidatura de Naiara Davó, exportaveu parlamentària, que va perdre el procés intern davant de Pilar Lima, la nova coordinadora. Els dos treballadors del grup parlamentari acomiadats havien treballat amb l’exportaveu i també consideren que el partit els acomiada per afinitat a Davó, encara que el partit defensa que es tracta d’assessors i “la seua tasca d’assessoria resulta incompatible amb les directrius actuals” de l’organització.

La formació ha pactat amb la defensa de l’extreballadora abans del judici una indemnització que duplica la prevista per acomiadament improcedent. La jove va demanar la nul·litat, que suposa la readmissió en el seu lloc de treball, però hi renuncia perquè ha trobat una faena en què se sent més còmoda. La demanda de l’exempleada es basa en “discriminació” i violació dels drets fonamentals per “represàlia política”, pel fet de considerar provat que se la va despatxar per haver donat suport a la candidatura que no va resultar vencedora del procés intern. Abans de l’acomiadament, pel qual s’al·leguen infraccions laborals, la treballadora ja s’havia vist apartada de les seues funcions de manera progressiva.

Podem encara té pendents dos procediments més pels treballadors despatxats del grup parlamentari en les Corts Valencianes. La nova direcció, encapçalada per Pilar Lima, va prescindir de dos tècnics polítics contractats per Davó i de la responsable de xarxes, a qui se li va acabar el contracte en fase de prova, la meitat dels empleats corresponents a Podem en la coalició amb EUPV. En la carta d’acomiadament, el grup al·lega que les necessitats de la nova direcció “obliguen a procedir a un canvi estructural organitzatiu que facilite la realització d’aquesta activitat”, una estructura que consideren que xoca amb la que va deixar l’exsíndica. El grup va plantejar una indemnització de 20 dies per any treballat –la mínima prevista en la llei– i la quantia corresponent per fer immediat l’acomiadament, en compte d’esperar els 15 dies procedimentals, que suma 1.500 euros.

La formació que lidera Pablo Iglesias ja compta en el seu historial amb unes quantes condemnes per acomiadaments nuls de caràcter ideològic en comunitats com Andalusia i La Rioja. El 2019 la justícia va donar la raó a l’exdiputat Miguel Vila, amb un cas similar al d’un altre parlamentari a La Rioja. El 2017, el grup parlamentari de Podem d’Andalusia va ser condemnat a indemnitzar amb 6.251 euros i readmetre el coordinador de la seua oficina parlamentària a Huelva que havia sigut despatxat per haver participat en la candidatura contra Teresa Rodríguez.