La reforma del finançament autonòmic torna a complicar la relació entre la Generalitat Valenciana i el Govern

La sinceritat de la ministra d’Hisenda, Maria Jesús Montero, sobre la paràlisi de la reforma del sistema de finançament va caure com un poal d’aigua freda damunt dels representants polítics i empresarials valencians. La ministra va confirmar als representants de la Plataforma Per un Finançament Just, que es van traslladar dimarts a Madrid per reivindicar la reforma, que el Govern no n’ha iniciat els tràmits, tal com figura en l’acord per a investir a Pedro Sánchez i tal com el Congrés es va comprometre dos mesos arrere aprovant una proposta que Compromís va acceptar rebaixar per no trencar la unitat dels partits del Pacte de Botànic.

Segons el text acordat pel PSOE, Unides Podem i Compromís, la cambra baixa insta l’executiu a “presentar abans del final del 2021 la proposta d’un nou sistema de finançament autonòmic”. Poc abans, la ministra d’Hisenda va assegurar al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que el Govern acceleraria el procés, sense marcar dates en el calendari, i que es compensaria la falta de recursos de la Comunitat Valenciana. La segona part s’ha anat complint, però de la primera, de l’esquelet, ni se n’albiren els ossos.

El malestar de dimarts a les portes del Congrés es traslladava dimecres a la sessió de control en les Corts Valencianes, en què els partits traslladaven la responsabilitat de la reivindicació a Puig. El PP, Compromís, Ciutadans i Unides Podem-Esquerra Unida instaven el cap del Consell a plantar-se davant els dirigents del seu partit, que han ajornat la reforma successives vegades.

El portaveu de Compromís, Fran Ferri, assegurava que la seua formació no suportaria “cap menyspreu més” i lamentava que van abandonar la trobada amb Montero “molt preocupats”, mentre que la síndica d’Unides Podem, Pilar Lima, recordava que “la pandèmia no pot ser una excusa: és un factor que fa la reforma més necessària”. El PP i Ciutadans coincidien a comparar l’atenció del Govern als catalans pels indults amb la falta de compromís amb l’autonomia valenciana

Davant les crítiques de “menyspreu”, el president, que reconeix la urgència del model, apuntava: “Fa falta una cosa més important: una estructura d’Estat justa” i convidava el PP a sumar els seus parlamentaris nacionals al debat, perquè, sense els seus vots, qualsevol proposta de reforma està condemnada al fracàs. “La unitat és fonamental, perquè aquest partit es juga a Madrid”, expressava el president Puig, que, hores després, insistia: “El PP bloqueja qualsevol tipus d’acord i això dificulta en gran manera que puguem arribar a un pacte per un finançament just”. El titular d’Hisenda, Vicent Soler, destacava que la ministra preveia abordar el criteri de població ajustada per al nou model de finançament, un repartiment més favorable per a l’autonomia valenciana que l’actual. “Aquest Govern ha canviat el tractament sobre el finançament”, defensava després el parlamentari socialista José Muñoz, que posava en valor les inversions territorialitzades en els pressupostos i els criteris de repartiment dels fons Covid.

Els socialistes van tractar de defensar la postura del Govern, encara que el malestar entre les seues files es fa evident en altres espais. Alguns comencen a apuntar que la compensació a través d’altres fons és una situació més favorable que la que es donava amb el ministre del PP, Cristóbal Montoro, i que, almenys els diners per als serveis bàsics arriben. Però altres insisteixen que el Ministeri d’Hisenda ha d’obrir el debat i posar damunt la taula una base sobre la qual negociar en el Congrés i amb les comunitats autònomes. El partit es juga a Madrid, però Madrid té el camp tancat.