El Port de València reconeix que el rescat d'una concessió de Boluda vinculada a la polèmica ampliació pot lesionar els interessos públics

"Proposta d'incoació de procediment de lesivitat contra les resolucions del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València sobre rescat de concessions titularitat d'Unió Naval de València SA en el Port de València".

Aquest és el punt 19 de l'ordre del dia de la reunió del consell d'administració de l'Autoritat Portuària de València (APV) que està prevista per a dimarts que ve, 29 de juny.

L'assumpte està relacionat amb la investigació del Tribunal de Comptes avançada per elDiario.es per la qual s'investiga si l'APV va cometre alguna irregularitat en el rescat de la concessió de les drassanes d'Unió Naval València a canvi d'una altra concessió en uns terrenys de 4.700 metres quadrats a favor de Boluda Corporación Marítima per a construir un edifici d'oficines de 13 altures. Una causa per la qual la Fiscalia de l'esmentat Tribunal va apreciar possible responsabilitat comptable.

La declaració de lesivitat, o declaratòria de lesivitat, que el president de la APV, Aurelio Martínez, sotmetrà a aprovació, és un acte administratiu pel qual una entitat administrativa considera nociu per als interessos públics o generals un acte prèviament dictat per ella mateixa, amb la finalitat de poder sol·licitar la seua anul·lació davant la justícia.

És el requisit previ per a la impugnació de l'ens davant la jurisdicció contenciosa administrativa i la seua declaració d'anul·labilitat. Els actes emanats de l'Administració Pública poden ser considerats per la mateixa Administració lesius per a l'interés públic, motiu pel qual aquesta ha d'esmenar la seua actuació.

Segons la resolució del Tribunal de Comptes revelada el passat 13 de març per aquest diari, "el Ministeri Fiscal, mitjançant escrit de 25 de febrer de 2021, va manifestar que la irregularitat denunciada podria ser constitutiva de responsabilitat comptable i que havia de ser objecte d'aclariment en fase d'actuacions prèvies". A més, va interessar "la remissió de les actuacions a la Secció d'Enjudiciament, a l'efecte que es proposara a la Comissió de Govern el nomenament de Delegat Instructor".

El cas s'investiga després de la denúncia presentada per les associacions Acció Ecologista-Agró, Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, Ecologistes en Acció València i Associació Per L'Horta. La resolució considera que el rescat de la concessió d'una empresa de Vicente Boluda a canvi d'una altra concessió per a una altra companyia del mateix empresari, que és president de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), "podria constituir un concret menyscapte en els fons públics susceptible de donar lloc a l'existència de responsabilitat comptable per abast, en els termes encunyats en l'article 72 de la LFTCu".

L'operació de rescat d'aquesta concessió ve a conseqüència de les modificacions introduïdes en l'avantprojecte de la polèmica ampliació nord del Port de València.

Entre aqueixos canvis aprovats pel consell d'administració de l'APV que presideix Martínez figura el trasllat de la terminal de creuers de la seua ubicació actual en els dics d'abric als terrenys de les antigues drassanes d'Unió Naval de València S. a., la titularitat indirecta de la qual del cent per cent de les accions és de Boluda Corporación Marítima (BCM) S. L.

Entre altres qüestions, els denunciants consideren que l'expedient pel qual s'aprova el rescat de les antigues concessions d'Unió Naval de València S. a. (22 de juny de 2018) ha sigut concebut 'ad hoc' per a afavorir a Boluda Corporación Marítima S. L. sense cap causa de justificació i que les concessions eren susceptibles d'una declaració de caducitat i d'un rescat sense cap mena de cost o contraprestació.

En canvi, el consell d'administració de l'APV va aprovar el 14 de desembre de 2018 el rescat de les concessions, que valora en 2,9 milions d'euros per a les instal·lacions i 1,02 milions per a l'actual edifici d'oficines, mentre la nova concessió atorgada per un termini de 35 anys en compensació es valora en 1,8 milions, atés el flux net actualitzat presentat per Boluda Corporación Marítima S. L.