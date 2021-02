El PP demana 18 anys de presó per a l’expresident de la Diputació de València en el cas Alqueria

El PP ha sol·licitat una pena de 18 anys de presó per a l’expresident de la Diputació de València Jorge Rodríguez i els dos exgerents de l’empresa pública Divalterra, José Ramón Tíller i Agustina Brines, a més de 34 anys d’inhabilitació per a ocupació o càrrec públic. L’escrit d’acusació adjudica a tots els acusats la comissió dels presumptes delictes de malversació de cabals i organització criminal, mentre que a Rodríguez i als dos exgerents també els considera presumptes autors dels delictes de prevaricació i tràfic d’influències.

L’escrit xifra l’import suposadament malversat en 1,1 milions d’euros, xifra que es correspon amb les retribucions i les cotitzacions a la Seguretat Social derivades dels contractes d’alta direcció.

Els ‘populars’ consideren que, “seguint un pla preconcebut”, l’expresident de la institució provincial, en aquells dies militant del PSPV-PSOE, “va organitzar una distribució o repartiment d’àrees de l’empresa pública (...) per afinitats polítiques vinculades” als socialistes i a Compromís. Jorge Rodríguez va ser, segons el parer del PP, el “capitost” que donava les “ordres precises”, que els altres processats “executaven cadascú dins de la seua funció”.

Els nomenaments d’alta direcció en l’empresa pública es van fer perquè càrrecs dels dos partits detingueren un “càrrec fictici o simulat”, afig. “Els nomenats de manera il·legal manquen dels poders necessaris per a l’exercici de l’alta direcció per a la qual havien sigut contractats i, de fet, mai prenen decisions fonamentals o estratègiques amb independència que hi haja un acte formal d’apoderament”, assenyala l’escrit d’acusació.

Els directius van ser nomenats i retribuïts “exclusivament per la relació de confiança política i d’afinitat”, afirma el PP, tot això en perjudici econòmic de Divalterra (hereua d’Imelsa ). El partit creu que es tractava d’una “organització dedicada a obtindre lucre econòmic personal i poder polític” i que estava “perfectament jerarquitzada i amb divisió de funcions”.

L’escrit recorda els fins a onze informes en contra de les contractacions del personal d’alta direcció, cosa que demostraria el “ple coneixement de la il·legalitat que estava cometent-se”. A més, el PP assegura que els nomenaments no es van formalitzar en el Consell d’Administració, sinó “ordenats directament” per Rodríguez. “Tots els acusats eren plenament sabedors de les il·legalitats que estaven cometent i així i tot van continuar amb el seu pla”, afig.

El PP també afirma que, “en tota aquesta trama”, els responsables del PSPV-PSOE i de Compromís “no han dubtat a exercir pressions i amenaces contra els funcionaris públics que advertien de les paleses il·legalitats que estaven cometent-se”. En definitiva, el partit conservador creu que hi hagué una “mala praxi de corrupció política i econòmica”.