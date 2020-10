Protesta ecologista contra la ZAL del Port de València

Activistes que reclamen la protecció de l'horta han penjat aquest dissabte una gran pancarta d'un dels edificis a mig construir del complex de Sociópolis en la qual es llegia: "No a la ZAL, recuperem l'Horta".

Signada pel grup Marfull-Acció Ecologista-Agró, la protesta pretén cridar l'atenció sobre la situació de la zona d'activitats logístiques (ZAL) del Port de València, que els tribunals van paralitzar i les actuals administracions estatal, autonòmica i local han descartat revertir al seu estat anterior al moment en què veïns de la Punta van ser desallotjats de les seues cases i terrenys en els anys 90 per a construir-la en època del PP.

"En 2015 aquest projecte va ser paralitzat pel Tribunal Suprem", ha assenyalat Marfull-Acció Ecologista-Agró en un comunicat. "El mal ja estava fet, part de les persones expulsades de les seues cases havien mort, el patrimoni arquitectònic i ecològic havia desaparegut, però sorgia l'oportunitat de tornar a produir en l'horta. Fins que en 2017, el govern del Botànic, format per PSOE i Compromís, reactiva la ZAL, oblidant els principis progressistes, la protecció del medi ambient i la lluita contra l'especulació urbanística que tant defensaven quan aquests partits es trobaven en l'oposició".

"L'1 de maig de 2020 vam poder llegir en la premsa que l'Ajuntament de València donava llum verda a la ZAL i hi havia un termini d'execució de 8 mesos", afegien els activistes. "Hui, des de Marfull-Acció Ecologista-Agró i el col·lectiu Forn de Barraca, hem desplegat una pancarta gegant amb el lema 'Recuperem La Punta. No a la ZAL' en un edifici abandonat de Sociópolis, una altra mostra més de l'urbanisme salvatge, aquesta vegada a la Torre, que ha caracteritzat al País Valencià en diferents èpoques de la seua història. Confiem que la lluita ciutadana aconseguirà que en La Punta es recupere l'horta productiva tan necessària per a la ciutat i el planeta".