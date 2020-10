El PSPV-PSOE rectifica i proposa batejar el Centre Cultural de Massamagrell amb el nom de l’assagista Joan Fuster

El PSPV-PSOE de Massamagrell ha presentat divendres una moció que proposa batejar el Centre de Cultura de la localitat amb el nom de l’assagista Joan Fuster, després que aquest diari informara que, gràcies a l’abstenció dels socialistes, es va aprovar una moció de Vox que proposa substituir en una avinguda d’aquest municipi de la comarca de l’Horta Nord el nom de l’intel·lectual de Sueca pel d’un dirigent del PP local mort. L’edil ultra que va proposar el canvi de nomenclatura considera que l’assagista de Sueca “no mereix un carrer en cap municipi valencià” perquè, a parer seu, “es va vendre als diners catalans”.

En el ple ordinari del mes de juny passat es va aprovar per unanimitat atorgar-los un carrer al rector Blas Sales i al dirigent del PP de Massamagrell Enrique Senent, tots dos morts fa poc. Quatre mesos després, el regidor de Vox, José Carlos Grau, va presentar una moció que proposava canviar el nom de l’avinguda de Joan Fuster pel d’Enrique Senent, perquè un bulevard “amb molta freqüència de pas de vehicles” en què “no hi ha edifici cap, i així s’evitaria molestar amb tràmits els veïns”.

L’edil de la ultradreta defugia en la seua moció de possibles “motius polítics”, encara que en el seu compte de Facebook va recórrer a l’argumentari clàssic del blaverisme amb comentaris que titlaven l’autor de Nosaltres els valencians de “senyor que va trair València i es va vendre als diners catalans” i que “no mereix un carrer en cap municipi valencià”.

La moció de Vox es va aprovar amb els vots a favor de Vox, del PP, de Ciutadans i de Veïns per Massamagrell, l’abstenció del PSPV-PSOE, que en aquest mandat governa en solitari en el municipi, i els vots en contra de Compromís i Podem. L’aldarull desencadenat en les xarxes socials ha obligat els socialistes de Massamagrell a capgirar la situació mitjançant una nova moció. Divendres, els socialistes han rectificat i han proposat batejar el centre cultural de Massamagrell amb el nom de l’assagista de Sueca. La nova moció del PSPV-PSOE també condemna la “utilització partidista” de la moció inicial per part de la formació ultra, “contradient i desvirtuant per complet el rerefons”.

En l’exposició de motius, els socialistes de Massamagrell critiquen la “falta de respecte absoluta” de l’edil de Vox que, després d’un “debat completament asèptic”, va canviar l’argumentari que “donava pes” a la moció aprovada. “Això, que ja per si és una situació molt greu, es veu encara més agreujat, si és possible, pel fet de considerar que s’ha utilitzat el fet d’anomenar un carrer amb el nom de l’antic regidor Enrique Senent Sales amb interessos partidistes ocults, que a prioris’havien descartat per complet, i del qual òbviament les i els socialistes de Massamagrell mai hauríem format part”, assenyala la moció.