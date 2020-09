Puig recupera per a millorar la gestió sanitària el Servei Valencià de Salut que el PP va eliminar el 2013, en plena època de retallades

Si alguna cosa ha demostrat la pandèmia del coronavirus és la importància de l’optimització dels recursos sanitaris disponibles. El president del Govern valencià, Ximo Puig, va dedicar dilluns una part important de la seua intervenció en el debat de política general a aquest apartat i va anunciar una bateria de mesures enfocada a millorar la gestió de la sanitat pública.

La més important és la recuperació del Servei Valencià de Salut, un organisme que va suprimir el PP amb Alberto Fabra al capdavant del Consell l’any 2013, en plena onada de retallades i tancaments d’entitats públiques.

L’objectiu d’aquest organisme que funciona en la majoria de les comunitats autònomes serà millorar l’eficiència de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública pel que fa a la gestió de recursos materials i humans del dia a dia dels hospitals i centres de salut.

La creació d’aquest nou organisme no implica necessàriament la incorporació de personal nou, sinó més aviat l’agrupació dels departaments de la conselleria que s’encarreguen d’aquestes funcions, de manera que es millore la gestió i la coordinació. Si que hi haurà un responsable del nou servei, encara que està per veure si es crearà un lloc nou o es delegarà en algun responsable del departament que dirigeix Ana Barceló.

Tal com va explicar Puig, la seua funció serà “dirigir la prestació de l’assistència sanitària, distribuir els recursos econòmics, garantint-ne l’ús eficient i uns resultats eficaços, coordinar i gestionar els recursos humans i desenvolupar la docència i la investigació”.

En aquesta línia, va anunciar que al llarg d’aquesta setmana nomenarà una nova comissionada per a la transformació de l’atenció primària, amb la missió de promoure els canvis que requereix la xarxa de salut per a afrontar el nou model assistencial que exigeix la situació de pandèmia.

A aquestes mesures se sumen altres iniciatives, com la pròrroga durant sis mesos més dels contractes de reforç de personal sanitari, una paga extra per a aquests i també per als treballadors sociosanitaris de residències públiques i l’obertura de centres de salut a les vesprades mitjançant paga d’hores extres als professionals que, de manera voluntària, vulguen doblar torns.