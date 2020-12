El regidor de Mobilitat de València recorre contra una resolució del Consell de Transparència per “enemistat manifesta” d’un vocal

Per a Carlos Flores Juberías, professor de dret de la Universitat de València i vocal de la comissió executiva del Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana proposat pel Partit Popular, l’edil de Mobilitat de l’Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi, és un “pintoresc regidor” de Nàpols (ciutat natal del regidor) que entra en la categoria dels “il·luminats” a més de “croat de la bicicleta” i que condiciona els veïns de la ciutat “de manera autoritària”, segons va escriure en dues columnes en el diari Las Provincias (Grezzi, emperador i No és el trànsit: és el model social). Pot un vocal del Consell de Transparència participar en una resolució que afecta un càrrec públic a qui, en l’exercici de la seua sagrada llibertat d’expressió, ha posat a parir prèviament?

El regidor al·ludit creu que no, i per això ha enviat un escrit al Consell de Transparència en què anuncia que recorrerà en els tribunals contra la resolució que obliga l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València, presidida per Grezzi, a lliurar una tanda de documentació sol·licitada pel PP amb relació a l’estafa del CEO de quatre milions d’euros que va patir l’empresa pública.

La resolució del Consell de Transparència, signada pel president Ricardo García Macho, estima part d’una reclamació de dos regidors del PP i insta l’EMT que facilite la informació sol·licitada en el termini d’un mes. L’escrit de Grezzi afirma que Flores hagué “d’haver-se abstingut” per motius d’enemistat manifesta. “Resulta evident, com així ha sigut, que el seu parer no serà imparcial en el procediment, sinó que estarà condicionat per l’opinió subjectiva i parcial que, sense conéixer-me, el senyor Flores té sobre mi”, defensa el regidor.

Grezzi fins i tot dubta de la conveniència que el vocal designat pel PP forme part de l’organisme que vetla per la transparència. “Crec que la falta d’objectivitat manifesta del senyor Flores en assumptes en què participa com a membre del Consell de Transparència haurien de fer que aquest organisme es plantejara si el senyor Flores ha de continuar formant-ne part”, apunta l’edil. La resolució del Consell de Transparència insta l’EMT a donar la documentació que encara no havia lliurat al PP (algunes de les peticions ja s’havien tramitat). L’organisme dona un termini màxim d’un mes per al lliurament.

Uns quants administrativistes consultats per aquest diari dubten que l’argumentació de l’edil puga prosperar, ja que entenen que l’enemistat manifesta ha de ser entre dues persones que es coneguen personalment i, a més, hi prevaldria la llibertat d’expressió i de crítica davant d’un càrrec públic. Amb tot, la iniciativa del regidor de Compromís a l’Ajuntament de València planteja un debat sobre el perfil dels integrants d’organismes la imparcialitat dels quals es pressuposa.

Contra la resolució del Consell de Transparència, que posa fi a la via administrativa, només hi ha l’opció del recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos des de la notificació.