Un representant de la constructora de Gürtel, condemnat a tres anys de presó per haver ocultat pagaments d’obres públiques mitjançant empreses pantalla

Una empresa de decoració de Benicàssim que simulava faenes d’obra pública en hospitals. Una altra mercantil que pagava honoraris desorbitats a un empresari que en aquelles dates estava a l’estranger... Jaime Luis Losada Castell, representant i apoderat mancomunat de la constructora Teconsa, ha sigut condemnat a tres anys de presó com a autor responsable d’un delicte contra la Hisenda pública en concurs amb un delicte de falsedat documental.

L’empresari, segons la sentència de la secció primera de l’Audiència Provincial de Castelló, va deixar d’ingressar a Hisenda una quota de 288.253 euros per retribucions de Teconsa, la constructora implicada en la trama Gürtel, “valent-se de la seua posició de representant” en la mercantil. Per “ocultar la destinació vertadera dels ingressos”, va fer servir contractes simulats i factures falses mitjançant una “societat interposada” creada amb la seua dona. El matrimoni estava en llibertat provisional per aquesta causa, investigada pel Jutjat d’Instrucció número 4 de Castelló.

Així doncs, Ópalo Interiores SL, dedicada al comerç detallista de mobiliari i articles de decoració per a la llar, el domicili social de la qual estava situat en una botiga de Benicàssim, va emetre dues factures per un total de 577.710 euros a la mercantil KYZ Profesionales SL, un despatx d’arquitectes de Sòria pertanyent un altre dels condemnats en la causa.

La firma soriana havia sigut contractada per una UTE en què participava Teconsa, adjudicatària per la Junta de Castella i Lleó de l’execució de les obres del complex hospitalari de Salamanca. Es tracta, segons els fets provats de la sentència, de “factures que no responien a una prestació real de serveis” per part de la botiga de decoració de Benicàssim.

Així doncs, KYZ Profesionales SL i Ópalo Interiores SL van subscriure el 2012 un contracte privat de col·laboració professional de prestació de serveis, “que només es van prestar en una part mínima”. Les faenes de delineació, a més, es van subcontractar a una altra empresa, ja que la firma de l’apoderat de Teconsa i de la seua dona mancava dels mitjans professionals i materials per a prestar els serveis contractats. Per arredonir la jugada, la botiga de Benicàssim va subscriure un full per encàrrec de prestació de serveis que simulava un contracte com a autònom a Jaime Luis Losada Castell.

El contracte amb la mercantil de Sòria “únicament tenia per objecte canalitzar a través d’Ópalo Interiores SL el cobrament per l’acusat de quantitats irregulars negociades” amb un altre condemnat, el representant legal de KYZ Profesionales SL. Quan la botiga de Benicàssim va obtindre els pagaments, el representant de Teconsa va poder disposar dels diners com si s’hagueren ingressat en el seu propi patrimoni “a través de transferències directament als seus comptes, utilització de targetes de crèdit, constitució d’imposicions a termini fix o altres operacions bancàries de disposició de fons”.

La sentència qüestiona de pla l’operació per les obres de l’hospital de Salamanca. Ni la firma d’arquitectes de Sòria podia subcontractar les faenes a una empresa d’un membre de l’UTE, ni Jaime Luis Losada Castell i la seua botiga de Benicàssim “estaven qualificats professionalment (mancaven de la titulació adequada) per a col·laborar en un projecte de l’envergadura del Complex Hospitalari de Salamanca”. Ópalo Interiores SL era una societat dedicada al comerç minorista i articles de decoració per a la llar “que només regentava una botiga de mobles i articles de decoració a Benicàssim i mancava d’experiència prèvia per obres en un hospital”.

Preu “desorbitat”

Els magistrats també destaquen que la firma va pagar a Ópalo Interiores SL abans de rebre les factures i abans de la realització de “les faenes pretesament contractades”. Un preu, a més, “desorbitat” amb comparació als honoraris totals pactats en el si de l’UTE “tenint en compte el caràcter pretesament residual d’aquests”. “No hi ha cap dada objectiva que mostre que s’hagueren fet” els serveis que figuren en el contracte, conclou la resolució judicial.

Per filar encara més prim, el defraudador ni tan sols estava a Espanya en aquelles dates. “Resulta significatiu que durant el mes d’agost del 2012 l’acusat efectuara uns quants viatges a Sud-amèrica mentre exercia la seua faena per a Teconsa i complia el contracte”, afig la sentència.

L’empresari condemnat també va rebre pagaments de quasi 30.000 euros de la firma malaguenya Construcciones Miguel Rebollo SL, que formava part d’una UTE amb Teconsa per a l’execució de les obres del Palau de Fires i Exposicions d’Antequera, adjudicades pel consistori de la localitat. Aquest pagament “tenia per objecte exclusiu retribuir serveis de caràcter irregular d’origen desconegut prestats per l’acusat”, assenyala la sentència.

Habitatge i Audi gratuïts i sense declarar

El condemnat tampoc va declarar els rendiments en espècie per l’ús gratuït com a habitatge habitual d’una propietat de Teconsa a Madrid, així com l’ús també gratuït d’un Audi model Q-7. En definitiva, segons va declarar una inspectora d’Hisenda durant el judici oral, l’empresari “va disposar de manera gratuïta tant de l’habitatge com del vehicle per desplaçar-se i residir a Madrid, sense que foren declarats”.

La sentència reconeix l’atenuant de dilacions indegudes a tots els acusats (han passat cinc anys, huit mesos i un dia des de l’inici de les actuacions processals, un temps “òbviament excessiu”) i imposa una responsabilitat civil de 288.253 euros a abonar conjuntament i solidàriament per tots els condemnats a la Hisenda pública.

La dona de l’empresari i la resta dels acusats han sigut condemnats a dos anys de presó com a cooperadors necessaris d’un delicte contra la Hisenda pública en concurs amb un delicte de falsedat documental. Les tres empreses també han sigut condemnades com a autores responsables del mateix delicte i perden a més la possibilitat d’obtindre subvencions o ajudes públiques.