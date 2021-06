La pressa porta el senador valencià del PP Fernando de Rosa a situar la ciutat de Vila-real a Barcelona en una intervenció

Un lapsus geogràfic per a traure-li els colors que va ser fruit de "la prensa per llegir el text". Aquesta ha sigut la situació que ha viscut el senador valencià del PP Fernando de Rosa, que durant una intervenció aquest dimecres en la Cambra Alta ha situat la localitat castellonenca de Vila-real a la província de Barcelona.

La situació es va produir durant la defensa del senador de la proposició de llei per a lluitar contra l'ocupació, en la qual es plantegen canvis legislatius per a accelerar el desallotjament en aquest cas de delicte contra la propietat privada. Per a il·lustrar el seu posicionament, De Rosa va utilitzar un exemple publicat recentment en la premsa, el cas d'un immoble de Vila-real (Castelló) situat al carrer Major, un habitatge de luxe valorar en 600.000 euros.

Segons ha explicat el mateix De Rosa a eldiario.es, volia referir-se en el seu discurs a la procedència dels ocupants de l'habitatge a Vila-real, que són de Barcelona, però "la pressa" en llegir el text el va portar a comentre l'equivocació.

Aquesta relliscada territorial de qui fou conseller de Justícia amb Francisco Camps (entre 2007 i 2008), vicepresidente del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i president de l'Audiència de València, li ha sigut retreta pel també senador valencià Carles Mulet, de Compromís, originari Cabanes, en la mateixa província de Castelló.

L'error és més cridaner després que la ciutat de Vila-real precisament haja aparegut en els mitjans de comunicació de manera profusa durant les últimes setmanes pel títol europeu aconseguit pel seu equip de futbol.