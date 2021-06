Si li deixa el Mercedes al seu fill, assegure’s que no l’usa per a traficar: la Guàrdia Civil se’l pot agenciar

Deixar el cotxe als fills sol ser una font de conflictes en el si de les famílies. Encara que en alguns casos més que en altres. La secció segona de l’Audiència Provincial de València ha rebutjat el recurs d’un investigat per traficar amb marihuana que demanava que li tornaren a sa mare el vehicle Mercedes classe A que utilitza actualment l’Equip de Delinqüència Organitzada i Antidroga (EDOA) de la Guàrdia Civil de Cadis.

Les diligències practicades pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Sagunt, encarregat de la investigació, han acreditat els indicis que l’investigat, usuari del luxós vehicle, “se l’ha vist utilitzant-lo en reunions aparentment destinades a l’adopció de decisions organitzatives de l’activitat de venda de marihuana”. Així doncs, el jove ha sigut sancionat unes quantes vegades com a conductor del Mercedes. A més, la instrucció també recull indicis que el presumpte traficant d’herba el va usar “per a facilitar la fugida de diversos investigats”.

El decomís del vehicle, segons el jutge instructor, podria servir per a abonar les responsabilitats pecuniàries en cas de condemna. El magistrat considera que la mare estava al corrent de l’ús del Mercedes per a les activitats presumptament il·lícites del seu fill. L’home al·lega que el cotxe forma part d’un contracte de rènting i que ni sa mare ni l’empresa Mercedes Benz Renting figuren com a investigats en la causa. A més, també argumenta que podria haver-se-li atribuït erròniament l’ús del vehicle.

La interlocutòria de la secció segona de l’Audiència Provincial de València reconeix que en aquest cas “concorren determinades particularitats”, però estableix que la mare estava al corrent de la presumpta activitat delictiva. “La mesura adoptada és possible i té empara legal, en tant que el vehicle podria constituir instrument o efecte del delicte i haver sigut cedit al partícip en els fets delictius sabent que el cessionari cometia aquests fets”, diu la interlocutòria.

A més, “qualsevol pretensió de recuperació del vehicle” correspon en tot cas a la mare o, en cas que Mercedes Benz Renting recuperara la titularitat, a la mercantil esmentada. L’al·legació que pot tractar-se d’un error en la identificació del conductor és una “mera conjectura”, postil·la la interlocutòria.

El grup EDOA de la Guàrdia Civil de Cadis, això sí, ha d’adoptar les garanties per a la conservació del Mercedes en qualitat de depositari. L’acte del jutge instructor argumenta que la cessió d’ús a la Policia Judicial per al seu ús provisional per part de l’institut armat és “proporcional”, pel fet de tractar-se d’un “vehicle dels que especialment es consideren idonis per a la prestació d’un servei públic”.