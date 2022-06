El soci del cunyat de Rita Barberá va destruir 475 quilos de documentació durant la investigació del cas Azud

Els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil encarregats de les perquisicions del cas Azud van escorcollar el despatx de l’advocat Diego Elum durant més de cinc hores. El soci de José María Corbín, cunyat de Rita Barberá, guardava en una caixa forta del seu bufet 17.680 euros en metàl·lic, huit rellotges de luxe (de les marques Patek Philippe, Omega Sea Masters, Piguet, Rodity Swiss, Frank Muller o Rolex) així com “monedes daurades”, segons indica l’acta d’entrada i registre.

Elum i Corbín, que es van repartir 2,2 milions d’euros d’una mossegada d’Acciona per l’adjudicació municipal del sanejament, són dos dels principals imputats del cas Azud, a més de vells amics que es coneixen des dels seus temps de militància en l’extrema dreta durant el tardofranquisme i la Transició.

L’escorcoll del despatx de l’advocat, en un dúplex situat en el passeig de l’Albereda de València, també va revelar que Diego Elum havia contractat mesos abans els serveis de destrucció de documentació d’una firma especialitzada. Així doncs, l’empresa Destrucción Confidencial de Documentación SA va enviar el 20 de setembre de 2018 al bufet un operari que durant una hora i mitja va recollir 12 caixes amb 475 quilos de papers, segons l’ordre de treball segellada per Delum Abogados SLU a què ha tingut accés elDiario.es.

Quasi mitja tona de papers que van anar a parar als contenidors de l’empresa especialitzada quan ja era públic i notori que Hisenda investigava els comptes de José María Corbín, que segons revela el sumari del cas Azud també va recórrer a la mateixa firma especialitzada en destrucció de documentació el 21 de desembre de 2018. Tres mesos i una setmana després tots dos lletrats foren detinguts per la Guàrdia Civil.

L’habitatge de Diego Elum a la urbanització de Campo Olivar de Godella també va ser escorcollada. L’UCO va intervindre “efectes informàtics” de l’advocat en el seu domicili i els seus correus electrònics, especialment referits a Acciona, en l’ordinador del despatx. A més també es van quedar amb huit targetes de visita de directius de l’empresa, entre aquestes la de Luis Castilla, investigat en la causa.

Diego Elum va cobrar 2,5 milions d’euros de la firma Infilco Española SA, adjudicatària en una unió temporal d’empreses (UTE) amb Acciona Infraestructura SA, del servei de sanejament de València. El 66,67% dels fons (1,7 milions) van ser transferits a la societat Corbín Abogados SL.

El contracte signat pel lletrat manca de contingut i es confecciona “per donar cobertura” al pagament milionari, segons la Fiscalia Anticorrupció. La facturació entre Elum i Corbín “no obeïa a cap faena real i, per consegüent, encobria l’import de la comissió requerida” per aconseguir que l’UTE d’Acciona Infraestructura SA i Infilco Española SA aconseguira la contracta de sanejament de l’Ajuntament de València.

Hisenda, per part seua, sosté que “cap empresa pagaria a un advocat extern no especialitzat ni més ni menys que 2.210.000 euros més IVA simplement per fer unes faenes que bé podien confeccionar els seus propis empleats dins de l’horari laboral i sense reportar retribucions extraordinàries”. Totes les factures de Diego Elum a l’UTE són “falses”, segons un informe de l’Agència Tributària incorporat al sumari del cas Azud.

A pesar que el lletrat conservava documentació del 1982, Elum va destruir el contracte amb l’UTE el 2009. La Inspecció d’Hisenda recorda que el document s’hauria d’haver destruït el 2021.