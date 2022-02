El sotssecretari jurídic de Vox a Alacant i la seua sòcia perden la batalla contra l’ús de màscares

L’obligatorietat de l’ús de la màscara contra la COVID-19 “resulta proporcionada als fins buscats: la protecció de la salut dels ciutadans considerats en globalitat, així com la protecció terapèutica no especialment invasiva”. Així despatxa la secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) el recurs que va interposar el sotssecretari jurídic de Vox a Alacant, Valentín Quiroga, en representació de la sòcia del seu despatx, contra la resolució de la Conselleria de Sanitat del 17 de juny de 2020 sobre mesures de protecció davant del coronavirus.

El lletrat va presentar un recurs pel procediment especial de protecció jurisdiccional dels drets fonamentals en representació de María Victoria Aragón Carreras, sòcia del seu despatx privat. Tots dos van ser candidats de la formació ultra Alternativa Española en les eleccions generals del 2008 (Quiroga encapçalava la llista).

El recurs argumentava que l’obligatorietat de l’ús de la màscara en la via pública i en espais tancats vulnerava els drets fonamentals de la integritat física, el dret a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

A més, afegia, “atempta contra la dignitat de la persona pel fet d’imposar-li l’obligació de posar-se una màscara en situacions en què no està justificada”. No hi ha, afirmava el recurs del lletrat de Vox, “una evidència científica que l’obligatorietat d’usar màscares en tot moment previnga possibles rebrots de l’epidèmia”. En definitiva, “no és una mesura idònia o adequada per a previndre la crisi”.

La Generalitat Valenciana es va oposar al recurs al·legant que la mesura era legal, proporcional i responia a la necessitat de protegir el dret a la vida i la salut de la ciutadania davant l’extensió de la pandèmia de la COVID-19, especialment davant la situació d’“augment de contagis”. “Davant indicis clars que el virus es propaga per aerosols”, defensa l’Advocacia de la Generalitat, la resolució era conforme a les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). El ministeri fiscal també es va oposar al recurs.

Així doncs, la secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ-CV ha desestimat el recurs dels advocats i conclou que no concorre cap vulneració del dret a la pròpia imatge. “El dret a l’honor”, recorda la sentència, “gira al voltant de la bona reputació que el recurrent reputa vulnerada pel fet de ser estigmatitzats els que rebutgen l’ús de les màscares”.

La doctrina constitucional, afig la sentència, considera que “ser receptor de crítica per rebutjar l’ús de màscares entra en l’àmbit de la polèmica sobre una qüestió de summa actualitat sense que puga qualificar-se, d’entrada, com a deshonrós”. A més, en el cas del recurs de María Victoria Aragón Carreras no consta que la seua imatge “haguera sigut captada o difosa sense màscara sense la seua autorització”. La sentència imposa les costes a la lletrada.