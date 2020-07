Toni Cantó reclama més inversió en sanitat i investigació, però rebutja “qualsevol pujada d’impostos”

El grup parlamentari de Ciutadans amenaça d’eixir del consens adoptat juntament amb els partits del Pacte del Botànic en la comissió per a la reconstrucció de les Corts Valencianes. El PP va presentar la setmana passada una bateria de propostes, els grups progressistes –PSPV, Compromís i Unides Podem– van anunciar dimarts la seua proposta d’esborrany amb les conclusions i dijous ha sigut el portaveu taronja, Toni Cantó, qui ha exposat el seu decàleg per a la reconstrucció.

Cantó creu que les propostes del Botànic són fruit de “gestos buits i de les seues obsessions ideològiques”. “En aquestes condicions no ens farem una foto, que no compten amb nosaltres, no contribuirem a la frustració”, ha advertit.

Les mesures de Cantó suposen una esmena a la totalitat de les exposades pels partits del Botànic. Les formacions estan d’acord que s’ha de reforçar la sanitat, l’educació i ajudar les empreses a eixir de la crisi. La qüestió és com. La majoria progressista s’inclina per una expansió del sector públic, impostos a les rendes altes i revertir les privatitzacions sanitàries. Per contra, Ciutadans defensa una reducció d’impostos, augment de la col·laboració publicoprivada i planteja un aprimament de l’Administració.

En el document, la formació de Cantó indica: “No es pot incrementar gens la pressió fiscal sobre els valencians i les valencianes, és més, s’ha de fer tot el possible per disminuir impostos i instar el Govern central que facen el mateix en els sectors més afectats”. Per fer-ho, com a mesura concreta, plantegen eliminar l’impost de successions i “rebutjar propostes de creació de nous impostos”.

La formació taronja intenta salvar aquesta contradicció –com incrementar la inversió pública reduint els impostos?– en l’apartat següent. S’hi reclama un pla de modernització i digitalització de l’Administració pública, que enuncia: “Es requereix un aprimament de les estructures que suposen un cost i aporten valor afegit escàs, mentre es reforcen les més necessàries per a afrontar la crisi”. “Toca ser més eficaços en la gestió”, afig, i demana la creació d’una agència de dades i una auditoria integral del sector públic. Així mateix, creuen que hi ha marge de millora en la recaptació sense afegir nous tributs i insten l’Agència Tributària Valenciana a reforçar la inspecció dels impostos propis i cedits per lluitar contra el frau i l’economia submergida: “Tenim molt de marge de millora”, valorava Cantó en la presentació del pla. La formació taronja confia en les ajudes de la Unió Europea per a aquestes finalitats i demana “no cometre errors” en l’elaboració dels plans per a captar fons de Brussel·les.

Ciutadans, que dimecres va votar en contra de la convalidació del decret d’ampliació del parc públic d’habitatge, dedica el seu últim espai al problema per a fer aquest dret constitucional realment efectiu. Sol·licita “incrementar la línia d’ajudes per al lloguer, especialment dels joves, per augmentar el nombre de persones beneficiàries. Recuperar la titularitat dels habitatges del parc públic que estan ocupats il·legalment i rehabilitar-los”.

Les ponències per a elaborar les conclusions es desenvolupen dijous i divendres en el parlament autonòmic, després d’escoltar un centenar d’experts en diversos sectors, i s’espera que estiguen redactades per aprovar-les en el pròxim ple.