El torneig de golf de Castelló de Carlos Fabra: el PP va amagar el deute de 531.000 euros que ara ha d’assumir la Diputació

Els responsables de l’equip de govern de la Diputació de Castelló, en mans de l’esquerra des del 2019, s’han trobat un deute de mig milió d’euros heretat de l’etapa anterior del PP que desconeixien del tot.

La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condemnat la Diputació de Castelló a abonar 531.000 euros a una empresa pública de la Generalitat Valenciana pels patrocinis que va impulsar Carlos Fabra amb l’empresa Match Golf Consulting SL, vinculada a la trama Púnica, i Birdie Diseño y Clase SL per a la celebració del torneig. Era l’època dels grans esdeveniments impulsats pels populars, que disparaven amb pólvora de rei, i del projecte d’aeroport a Castelló, del qual Fabra va ser el capdavanter més gran.

El conveni es va signar el 2008 entre la Generalitat Valenciana, la institució provincial i les mercantils organitzadores de l’esdeveniment per un termini de tres anys. Mentre que l’Administració autonòmica es comprometia a abonar 1,7 milions a l’any, a la institució provincial li tocava pagar 300.000 euros. L’última addenda, signada pel successor de Fabra, Javier Moliner, fixava en 3,5 milions d’euros l’aportació extra per a compensar la falta de patrocinadors privats. En paral·lel, l’Aeroport de Castelló va abonar 866.100 euros a Match Golf Consulting SL en concepte de patrocini.

El 2011, l’empresa pública Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV) va signar la subrogació de les obligacions que mantenia per aquest contracte la Conselleria de Cultura i Esport amb el pagament consegüent, satisfet l’any següent, de 3,5 milions d’euros, dels quals 531.000 corresponien a la Diputació de Castelló.

La Intervenció de la institució provincial va rebutjar el pagament en comprovar en els registres comptables del pressupost que no constava cap compromís de despesa ni obligació reconeguda a favor de l’SPTCV. L’acord de compromís de despesa no figurava en les actes de la junta de govern i del ple. La institució provincial es va escudar en el fet que la signatura del conveni i de les addendes “es va fer sense cap tramitació administrativa” ni consignació pressupostària.

La sentència del TSJCV rebutja els arguments de la Diputació i imposa el pagament dels 531.000 euros a l’SPTCV. “Es tracta del compliment d’un conveni”, afirmen els magistrats de la Sala Contenciosa Administrativa, en el qual “s’ha pactat, de manera clara i inequívoca, que han de transferir unes quantitats determinades en uns terminis concrets”.

L’obligació de pagament es va satisfer durant els primers exercicis, “i es va incomplir el conveni en relació amb l’última anualitat reclamada”, postil·la la sentència, que també rebutja “els possibles vicis del conveni de validesa o eficàcia” adduïts per la Diputació pel fet de no haver-lo deixat sense efecte l’Administració, “per la qual cosa s’ha de complir”.

“Escandalosa mala gestió”

Els portaveus de l’equip de govern del PSPV-PSOE i Compromís han comparegut dimecres per a anunciar que interposaran un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem (TS). El portaveu socialista, Santi Pérez, ha acusat l’expresident popular Javier Moliner, successor de Carlos Fabra al capdavant de la institució provincial, d’“amagar dades” a l’oposició de llavors i a l’actual equip de govern: “És una escandalosa mala gestió de l’anterior equip de govern que tots i totes hem de pagar en l’actualitat”.

“Ni l’oposició ni l’actual equip de govern podíem saber que existia aquest conveni, literalment es va guardar l’addenda en un calaix, sense passar per cap òrgan col·legiat de la Diputació”, ha denunciat Pérez. “Mal govern és endeutar la Diputació i no avisar l’actual equip del que ens trobaríem”, postil·la el portaveu socialista, que lamenta que el mig milió s’hauria d’usar per a afrontar la crisi sanitària de la pandèmia del coronavirus.

El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha denunciat la “mala gestió” i l’“ús partidista” de les institucions per part del PP “per a alimentar empreses com les de la trama Púnica”. Garcia ha reconegut que el recurs davant el TS té “poc de recorregut” però espera “guanyar temps” per negociar amb la Generalitat. El diputat valencianista ha posat com a exemple de l’herència del PP les indemnitzacions milionàries que la Generalitat ha d’assumir a conseqüència de l’anul·lació d’un PAI aprovat pel conseller llavors Rafael Blasco, tal com va informar aquest diari. Garcia ha acusat Moliner d’haver “impedit l’exercici de la democràcia” i d’“impedir la fiscalització”.