El trànsfuga de Ciutadans que va entregar la Diputació d’Alacant al PP es resisteix a tornar els fons que li reclamen

Fernando Sepulcre, l’exdiputat provincial de Ciutadans que va entregar el poder al popular César Sánchez en la Diputació d’Alacant, s’ha trobat una sorpresa inesperada anys després d’haver eixit de la institució provincial. La Diputació li reclama 2.347 euros de la dotació que tenia assignada com a diputat provincial de Ciutadans en despeses pretesament irregulars.

El trànsfuga defensa que les despeses estaven justificades mitjançant factures corresponents “únicament a gasolina i manutenció amb reunions amb regidors de la província”, segons un escrit d’al·legacions que ha remés a la Diputació d’Alacant i a què ha tingut accés aquest diari. Sepulcre considera que les despeses estan “completament justificades” amb un fitxer Excel que especificava els desplaçaments. “Vostés, a més, tenien la meua agenda, que era pública, veien tots els meus recorreguts per la província”, assenyala en l’escrit.

Les despeses de l’assignació als grups de la Diputació d’Alacant han creat un caos tremend en la institució provincial, que ha propiciat que la Intervenció reclame fons pretesament sense justificar. El PP ha tornat 50.000 euros, corresponents a un presumpte “finançament irregular”, segons Compromís. Durant el mandat anterior, en què Sepulcre era diputat provincial de Ciutadans, els partits de l’esquerra sumaven 15 diputats, els mateixos que el PP. El trànsfuga decantava la balança amb el seu vot. Sempre va negar que fora un trànsfuga i explicava la seua eixida de Ciutadans per una campanya de la direcció del partit contra ell. El 2016 va accedir al grup de no adscrits i va fer costat al popular César Sánchez.

Ja fora de la institució provincial i del partit taronja, Sepulcre rebutja tornar els fons que va percebre per a despeses. “En el cas que haguera hagut d’aportar alguna cosa més, o fer un altre tipus de comptabilitat, per què no m’ho van dir fa cinc anys?”, es pregunta en les seues al·legacions. Fernando Sepulcre argumenta que es va reunir el 2015 amb tots els grups polítics per sol·licitar que es llevara l’assignació, una “petició que va ser rebutjada”. “Aquesta assignació va seguir avant i la va rebre el meu partit”, afig l’escrit.

Tots els grups, recorda Sepulcre, “van gastar l’assignació completa” mentre que Ciutadans no va gastar 1.918 euros dels fons que li corresponien. “A més, no solament vaig ser l’únic que només va gastar la meitat de l’assignació en coses que per decret estaven justificades, sinó que tots van demanar que els pagara la gasolina a banda com a dietes i manutenció”, afirma el trànsfuga en el seu escrit.

“Vaig preferir que la gasolina que es gastava en els recorreguts pels pobles isquera de l’assignació del grup i evitar aquesta despesa de més a la Diputació, no cobrant-lo a part, com vostés”, etziba Sepulcre en les seues al·legacions davant la institució provincial. “En vaig gastar la meitat i vaig rebutjar la de l’any posterior del 2016, fins que no es tornara el sobrant que havien de fer-ho possible Cs central, que era on s’abonaven aquests diners i jo no tenia accés a aquest compte bancari”, conclou el trànsfuga taronja.