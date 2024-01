Tres candidats inicien la carrera per a succeir Ximo Puig al capdavant dels socialistes valencians

Malgrat els successius retards de la convocatòria per a propiciar eventuals acords, les primàries i el posterior congrés del PSPV-PSOE s'inicien formalment amb tres candidats en lliça. Si el divendres va ser el secretari provincial d'Alacant, diputat en el Congrés i exalcalde d'Elx, Alejandro Soler, qui va anunciar la seua candidatura, aquest dissabte ho va fer el secretari provincial de València i alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, només concloure el Comité Nacional que va convocar oficialment el congrés dels socialistes valencians per als dies 22 a 24 de març i les votacions de les primàries per al 25 de febrer en primera volta i el 3 de març en segona volta. La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, encara que no va voler confirmar-ho, presentarà amb tota probabilitat la seua candidatura aquest dilluns.

La successió de Ximo Puig en el lideratge del PSPV, per tant, arranca amb una divisió interna clàssica en els processos del partit, especialment quan ha estat en l'oposició. Malgrat que l'expresident de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, la direcció federal del PSOE i, cosa que és més important, el mateix president del Govern, Pedro Sánchez, veuen amb bons ulls l'opció de Diana Morant, el procés fins ara no ha propiciat acords que eviten l'enfrontament en les urnes dels diversos sectors del partit.

És simptomàtic, de tota manera, que tots els aspirants apel·len al diàleg i la voluntat de negociació, la qual cosa apunta que cap disposa ara com ara d'una majoria suficient per a guanyar el congrés.

Alejandro Soler, en declaracions als mitjans a la seua arribada al Comité Nacional del PSPV va assegurar que està disposat a incorporar a la seua candidatura “tots aquells que vulguen” amb les seues idees i projectes durant aquest procés de “diàleg i escolta” que afronta el partit, amb el propòsit de construir un projecte “obert”.

Després de concloure el Comité Nacional, Fernández Bielsa va avançar que aquest pròxim dilluns presentarà la seua candidatura per a la secretaria general dels socialistes valencians. “La militància vol un canvi en el model de partit per a poder avançar i progressar”, va sostindre. I es va mostrar “obert” a poder “dialogar” i “entaular converses” amb la resta de candidatures. “Ací no estem enfrontant-nos els uns als altres, estem intentant fer d'aquest partit un partit més fort, més unit, més solvent, més autònom per a poder guanyar, que és el meu únic objectiu”, va assenyalar.

Per part seua, Diana Morant no va voler confirmar si presentarà una candidatura per a succeir el fins ara secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, al capdavant de la formació, encara que va assegurar que la seua “obstinació” en les pròximes setmanes se centrarà en “garantir que els errors comesos en el passat no es tornen a complir”. “El que sí que m'agradaria dir és que ens veiem el dilluns”, va afegir la ministra,

Morant va negar ser la candidata de Ferraz, seu de la direcció federal del PSOE, i va apuntar als moviments que poden produir-se les pròximes setmanes. “Venen dies apassionants, són setmanes en les quals hem de treballar per un mandat que té sempre la militància: que fem les coses bé”, va indicar, per a ressaltar que “la major esperança per a la dreta” és que el PSPV “es torne a equivocar”. “Equivocar-se significa eixos errors que hem comés en el passat i pels quals vam estar 20 anys en l'oposició”, va concloure.